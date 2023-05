Per ripristinare le aree colpite dall’emergenza maltempo di questi giorni

Continuano incessantemente le attività delle strutture comunali, degli uffici tecnici e dei volontari coordinate dalla Protezione Civile Comunale per ripristinare le aree colpite dall’emergenza maltempo di questi giorni.

In accordo con il CCS Emergenza della Provincia di Ravenna il Comune di Cervia ha concordato un’importante e straordinaria operazione per liberare dall’acqua e mettere in sicurezza le aree di Malva Nord, Savio e Tagliata profondamente colpite in questi giorni.

Tali interventi comportano la chiusura della strada statale 16 dalle ore 6 del mattino di domenica 21 maggio per 24 ore nel tratto compreso fra la rotonda di via Martiri Fantini all’ingresso area terme.

Saranno evidenziati i percorsi alternativi.

Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno collaborano alle attività di supporto.