I numeri da contattare in caso di necessità

Il Comune di Cervia comunica che possono rientrare alle proprie case gli abitanti delle località di Castiglione di Cervia, Savio di Cervia, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Tantlon, Milano Marittima, Zona Terme, Sant’Andrea.

Le persone che hanno avuto danni alle abitazioni o hanno particolari condizioni personali o logistiche possono restare ospiti degli hotel comunicandolo al numero 328 1505 922.

E’ stato attivato un servizio dei Vigili del Fuoco, Unità Comando Locale (UCL) di Firenze a disposizione dei cittadini per interventi di pompaggio delle acque dalle aree private (24 ore su 24).

I cittadini possono contattare direttamente il numero 338 7944460

Viste la tante disponibilità di persone che vogliono rendersi utili ed aiutare Chi ha bisogno di aiuto può chiamare i numeri 0544979164, 0544979170. Il coordinamento dei volontari manderà velocemente gli aiuti dove servono.

Al fine di evitare sprechi e organizzare al meglio le donazioni di pasti si chiede di non agire autonomamente portando il cibo agli hub ma di contattare preventivamente il numero 334 3298097 oppure scrivere a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it. Le persone saranno ricontattate in giornata.

Hera è al lavoro per ripulire le strade dai rifiuti ingombranti lasciati ai bordi delle strade. Sono in corso le pulizie delle strade di Villa Inferno, Sant’Andrea. Proseguiranno poi verso Savio e su tutto il territorio. L’attività è complessa ed i tempi non sono facilmente prevedibili, ma il lavoro procede senza sosta.

E’ a disposizione un servizio straordinario di raccolta rifiuti per le strade colpite dall’emergenza meteo senza limiti quantitativi e senza appuntamento per :

· Ingombranti

· RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, come frigoriferi, pc, forni, televisioni, ecc)

· Altro rifiuto non differenziabile

Per quanto possibile, si chiede di separare le tipologie di rifiuti (ingombranti, RAEE e materiale misto indifferenziato) e di esporli su suolo pubblico, in luoghi accessibili da mezzi di grandi dimensioni, non sotto alberi, portici o cavi aerei e non appoggiati a recinzioni.

Per informazioni è a disposizione il Servizio Clienti di Hera 800.999.500 gratuito da telefono fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18.