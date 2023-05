Si informa inoltre che Ausl Romagna ha già attivato il servizio di supporto psicologico gratuito per le persone vittime di alluvione

Il Comune di Ravenna ha individuato una modalità per raccogliere le richieste di aiuto dei cittadini in difficoltà in seguito all’emergenza alluvione.

Tutti coloro che hanno bisogno di un supporto operativo: necessità di alloggio, bisogno di pasti, richiesta di indumenti, spostamento persone o cose, ricovero animali da compagnia, rimozione fango e macerie, spostamento bestiame ecc.. possono compilare il form: https://bit.ly/communitysos

Inoltre per chi è impossibilitato a compilare il form, da domani, lunedì 22 maggio, è possibile contattare i presidenti dei consigli territoriali e gli uffici decentrati (https://www.comune.ra.it/il-comune/decentramento/) ai seguenti numeri:



◦ CENTRO URBANO – 0544.485542 – 0544.485541

◦ RAVENNA SUD – 0544.485581 – 0544.485580

◦ DARSENA – 0544.485633 – 0544.485632

◦ SANT’ALBERTO – 0544.485694 – 0544.485692

◦ MEZZANO – 0544.485676 – 0544.485674

◦ PIANGIPANE – 0544.485753 – 0544.485752

◦ RONCALCECI – 0544.485716 – 0544.485713

◦ SAN PIETRO IN VINCOLI – 0544.485775 – 0544.485773

◦ CASTIGLIONE – 0544.485733 – 0544.485730

◦ MARE – 0544.485796 – 0544.485798



Il Comune ha attivato anche dei numeri dedicati alle persone fragili con bisogni socio-sanitari quali anziani non autosufficienti, persone con disabilità, ecc. I numeri da contattare sono: 337.1633523 – 337.1633522



Inoltre Ausl Romagna ha già attivato il servizio di supporto psicologico gratuito per le persone vittime di alluvione. È possibile contattare il numero 338.1055333 che è attivo sette giorni su sette, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20.



Nel ringraziare per la grandissima adesione da parte dei volontari, ricordiamo che tutti coloro che sono già iscritti alla piattaforma verranno ricontattati in base alle necessità e alle possibili zone di intervento in sicurezza. Vi chiediamo di avere pazienza e di non segnalare nuovamente tramite contatto telefonico le vostre disponibilità.