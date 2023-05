Attivato il servizio “Volontari SOS”. Isola: “Sono orgoglioso della reazione di Faenza e dei faentini: la voglia di rialzarsi e la solidarietà reciproca dimostrata è meravigliosa”

È stato a dir poco sorprendente il numero di volontari che si è da subito mobilitato per aiutare la popolazione così drasticamente colpita dall’alluvione, tanto che è stato attivato un servizio di gestione dei volontari chiamato “Volontari SOS” (più informazioni alla fine dell’articolo).

“Sono orgoglioso della reazione di Faenza e dei faentini: la voglia di rialzarsi e la solidarietà reciproca dimostrata è meravigliosa – commenta il sindaco di Faenza Massimo Isola -. In questi giorni la priorità è stata la messa in sicurezza delle persone, un obiettivo non ancora terminato. Nonostante il lavoro straordinario di tutte le forze in campo, ci sono persone ancora bloccate nelle proprie abitazioni. Contemporaneamente sono iniziate le operazioni di sgombero e pulitura delle strade perché tornino di nuovo agibili in sicurezza. Questa voglia di rialzarsi immediatamente e rimboccarsi le maniche non deve però ostacolare in alcun modo il lavoro dei mezzi incaricati di ripulire le strade. È comprensibile la voglia di iniziare immediatamente lo svuotamento e la pulizia di locali ma occorre usare criterio e buon senso: se riempiamo di rifiuti le strade, impediamo ai mezzi pesanti di operare. Se gli circoliamo accanto, ignorando le indicazioni degli addetti, mettiamo a rischio la nostra incolumità.

Aiutateci ad aiutarvi: la foto (qui sotto, ndr) scattata ieri mattina credo sia piuttosto eloquente. In queste condizioni, i mezzi pesanti con il compito di ripristinare le strade e rimuovere le auto, non possono assolutamente operare. Vi chiedo inoltre pazienza. Stiamo lavorando su un’area vastissima della città. Non è realistico immaginare di poter fare tutto subito oppure di rimuovere tutti gli ingombrati non appena messi in strada. Assicuro però che arriveremo da tutti, lavorando giorno e notte.

La collaborazione dei cittadini è essenziale. Grazie”

Attivato il servizio “Volontari SOS”

Vista la straordinaria solidarietà, partecipazione e generosità riscontrata in questi giorni, è stato attivato un servizio di gestione dei volontari chiamato “Volontari SOS”.

Un modo veloce e smart per sapere dove e quando c’è bisogno. Un volontariato che diventa innovativo ed efficace.

Se vuoi dare il tuo contributo, devi seguire questi passi:

1. Vai su https://www.volontarisos.it

2. Registrati inserendo i tuoi dati e scegli una password

3. Scegli il tuo Comune di riferimento, quindi “Faenza”.

4. Scegli il turno al quale iscriverti e clicca sul bottone “+” dove vedi “posto disponibile” – troverai appuntamenti suddivisi per giorni di intervento, fasce orarie, luoghi di ritrovo.

5. Dopo esserti iscritto/a al turno, la tua presenza è automaticamente confermata e ti aspettiamo all’indirizzo che trovi indicato vicino al bottone. Qui potrai chiedere direttamente ai residenti come aiutarli.

6. Assicurati sempre di avere il consenso del proprietario prima di operare nella sua abitazione.

Non dimenticare: guanti, abbigliamento idoneo, stivali o scarpe adeguate, badili, spazzoloni spingiacqua o attrezzatura idonea.

La piattaforma è stata sviluppata da Fabio Zaffagnini e il team di Rockin’ 1000 assieme all’amministrazione comunale per coordinare i volontari sulla città di Faenza e aiutare gli enti locali in queste ore drammatiche nella gestione delle tante richieste di aiuto.

La piattaforma conta al momento 10.000 iscritti e coinvolge oltre 10 comuni della Romagna colpiti dalla alluvione.

DIVENTARE VOLONTARIO: INFORMAZIONI UTILI

Le persone che su base volontaria ed occasionale si rendono disponibili ad aiutare a ripulire da fango e detriti le abitazioni colpite dall’alluvione, per soli fini di solidarietà umana e quindi a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione, devono attenersi alle seguenti indicazioni.

Requisiti minimi:

• Maggiore età

• Dotazione di abbigliamento adeguato: stivali alti di gomma e guanti di gomma

• Dotazione di attrezzatura utile: spazzolone / badile / pala

• Essere autosufficienti per acqua / cibo / alloggio

Norme comportamentali di autoprotezione da osservare:

• Non avventurarsi in aree in cui sono in corso lavorazioni, non praticabili od interdette

• Seguire le indicazioni generali del personale di protezione civile e delle forze dell’ordine

• Indossare abbigliamento adeguato

• Utilizzare attrezzatura personale sotto la propria responsabilità

Indicazioni per la logistica:

• Per limitare al massimo gli spostamenti, i volontari dovranno operare ciascuno nella zona più vicina a quella in cui risiede, fra quelle indicate.

• Chi viene dall’autostrada deve lasciare l’auto prima del cavalcaferrovia (es. presso il Centro Commerciale La Filanda).

Il volontario dichiara di essere informato che:

• in ragione della straordinarietà e portata dell’evento, non è possibile fornire formazione specifica per il tipo di attività di volontariato

• non è quindi possibile fornire copertura assicurativa, per cui il rischio per eventuali infortuni e danni rimane a carico del volontario

Coloro che avessero necessità di un aiuto specifico posso richiedere l’ausilio di volontari scrivendo al seguente indirizzo: consultavolontariatofaenza@racine.ra.it