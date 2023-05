Le disposizioni dell’amministrazione e del Sindaco: “Ringrazio di cuore i numerosi volontari spontanei che sono accorsi per aiutarci in questi momenti drammatici”

Dopo il deflusso delle acque a Sant’Agata sul Santerno è terminata la fase dell’emergenza e del soccorso e si è finalmente messa in moto la macchina dei lavori disgombero e pulizia degli edifici pubblici e privati. È arrivata in loco la colonna mobile della Protezione civile della Lombardia che sta gestendo le operazioni mettendo a disposizione personale e mezzi per aiutare i residenti.

Ecco alcune disposizioni utili a tutti coloro che sono coinvolti nella pulizia del paese:

il fango va trasferito al campo sportivo di via Berlinguer , chi vuole può farlo in autonomia con mezzi propri o facendosi aiutare dai mezzi dei volontari che girano per le strade del paese. È necessario fare in modo che i mucchi di fango vengano accatastati ai bordi delle strade e non siano di intralcio al passaggio dei mezzi.

, chi vuole può farlo in autonomia con mezzi propri o facendosi aiutare dai mezzi dei volontari che girano per le strade del paese. È necessario fare in modo che i mucchi di fango vengano accatastati ai bordi delle strade e non siano di intralcio al passaggio dei mezzi. le auto ammalorate vengono trasferite nel parcheggio dello stadio di via Berlinguer (non più via Marcora); i privati che ne hanno possibilità possono provvedere in autonomia; le carcasse delle auto ammalorate lasciate negli spazi pubblici verranno comunque progressivamente rimosse.

(non più via Marcora); i privati che ne hanno possibilità possono provvedere in autonomia; le carcasse delle auto ammalorate lasciate negli spazi pubblici verranno comunque progressivamente rimosse. gli ingombranti vanno trasferiti nel piazzale della stazione ecologica di via Marcora , oppure accatastati a bordo strada: saranno raccolti con apposito ragno dai mezzi di Hera.

, oppure accatastati a bordo strada: saranno raccolti con apposito ragno dai mezzi di Hera. carcasse animali (no allevamenti) possono essere trasferite in un apposito cassone allestito nel piazzale della stazione ecologica di via Marcora che sarà disponibile a partire dalle ore 9 di lunedì 22 maggio.

che sarà disponibile a partire dalle ore 9 di lunedì 22 maggio. si pregano i volontari intenzionati a raggiungere Sant’Agata di parcheggiare le proprie auto fuori dal centro e raggiungere a piedi il centro del paese. I parcheggi consigliati sono quelli oltre il fiume in direzione Lugo: largo Garotti e via Ricci Curbastro. Inoltre si pregano i volontari di portare cibo per sé quando possibile, siccome le cucine mobili hanno un carico di lavoro molto elevato: in questo modo si aiutano i residenti santagatesi e i volontari che vengono da più lontano. Al momento si chiede di non spedire viveri e generi di prima necessità.

“Ringrazio di cuore i numerosi volontari spontanei che sono accorsi per aiutarci in questi momenti drammatici – è il commento del sindaco Enea Emiliani -. Invitiamo tutti a cercare di seguire le indicazioni della Protezione civile e delle autorità in modo da rendere la macchina dei lavori più efficiente ed efficace possibile”.