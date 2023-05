Circa 2.000 i volontari al lavoro. Da martedì 23 maggio riaprono le scuole

Si sta continuando a lavorare incessantemente per liberare dall’acqua le zone della città ancora allagate, in modo particolare alcune vie della Malva Nord.

Dall’inizio dell’emergenza sono state evacuate 805 persone, alloggiate negli hotel, alle quali si aggiungono coloro che si sono evacuati in autonomia trovando ospitalità da parenti e amici.

Oggi sono ospitate negli hotel ancora 50 persone, che hanno case non ancora agibili oppure hanno bisogno di assistenza.

Il punto di ritrovo per le persone evacuate allestito al Palazzetto dello Sport è stato chiuso ieri sera in quanto non più necessario all’accoglienza.

Scuole

Questa mattina, lunedì 22 maggio, sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici in tutte le scuole del territorio.

Domani, 23 maggio, riapriranno tutte le scuole, la Scuola di musica G. Rossini, tranne l’Istituto Istruzione Superiore Tonino Guerra e i centri di formazione professionale, in quanto molti ragazzi arrivano da fuori comune e per problemi alla viabilità e trasporto hanno ancora difficoltà a raggiungere la sede scolastica.

Biblioteca, Istituti culturali, centri per giovani

Domani aperti biblioteca, musei, centri di aggregazione giovanile.

Restano chiusi nella giornata di domani centri diurni per anziani e disabili, centri socio-occupazionali.

Da domani sono aperti gli impianti sportivi comunali.

Ospedale

L’ospedale San Giorgio di Cervia è aperto dalla giornata di ieri.

Rifiuti ingombranti

Hera è al lavoro per pulire le strade da rifiuti ingombranti lasciati ai bordi delle strade. Si sta lavorando nelle zone dell’entroterra più compite, in particolare Villa Inferno, Sant’Andrea e Savio, per poi procedere negli altri quartieri comunali.

Volontari

Sono circa 2.000 le persone che hanno manifestato al Comune la disponibilità a prestare aiuti. La maggior parte di loro sono stati coinvolti e sono al lavoro nelle diverse situazioni critiche in varie zone del territorio.

Nel ringraziare per la grandissima adesione da parte dei volontari, ricordiamo che tutti coloro che sono già iscritti alla piattaforma verranno ricontattati in base alle necessità e alle possibili zone di intervento in sicurezza. Vi chiediamo di avere pazienza e di non segnalare nuovamente tramite contatto telefonico le vostre disponibilità.

Sul sito e sulla pagina Facebook del Comune sono pubblicati tutti i numeri utili e le informazioni necessarie ai cittadini per affrontare l’emergenza.