Antonio Patuelli Presidente della Cassa di Ravenna Spa partecipa commosso al cordoglio per la scomparsa di Romano Argnani, cittadino appassionato delle istituzioni e dell’economia innanzitutto ravennate per la quale si è impegnato per decenni nella Camera di Commercio, in Sapir, nella Banca del Monte di Bologna e Ravenna e, più a lungo, nella Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il Presidente Patuelli ha ricordato gli alti ideali di Argnani di ispirazione cristiana, sempre tesi alla crescita della democrazia, della libertà e dell’economia sociale di mercato.

“Lo avevo incontrato pochissime settimane fa – ha aggiunto il Presidente Patuelli – al Teatro Alighieri di Ravenna in occasione della presentazione del volume del Senatore Pierferdinando Casini e non immaginavo certo che quello sarebbe stato il nostro ultimo incontro. Lo ricorderemo per la lunga amicizia, per la passione civile ma anche per quella sportiva a cui ha dedicato pure tanto impegno”.