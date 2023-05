Riaprono in gran parte da martedì 23 maggio anche le stazioni ecologiche

Il Gruppo Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile, informa che è a disposizione un servizio straordinario di raccolta rifiuti per le strade colpite dell’emergenza meteo, senza limiti quantitativi e senza appuntamento.

Appena le strade saranno agibili, Hera attiverà la raccolta per:

Ingombranti

RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, come frigoriferi, pc, forni, televisioni, ecc)

Altro rifiuto non differenziabile

Per quanto possibile, si chiede di separare i tipi di rifiuti (ingombranti, RAEE e materiale misto indifferenziato) e di esporli su suolo pubblico, in luoghi accessibili da mezzi di grandi dimensioni, non sotto alberi, portici o cavi aerei, non davanti a contatori, non a ridosso di idranti, pali dell’illuminazione pubblica, della segnaletica e paletti para-pedoni, inoltre non vanno appoggiati a recinzioni. Al fine di prevenire rischi di scoppio e incendio, si chiede di esporre le bombole del gas e gli apparecchi contenenti batterie in cumuli separati dagli altri rifiuti.

Apertura stazioni ecologiche da domani, martedì 23 maggio

Da domani, 23 maggio, si prevede l’apertura delle seguenti stazioni ecologiche, rispettando gli orari standard. Rimarranno invece chiuse le stazioni ecologiche di Cervia, Ravenna Sud e Roncalceci:

Cervia – Pisignano – Via Traversa

Ravenna – Mezzano, via Campo Sportivo

Ravenna – Lido di Classe, via Canale Pergomi

Ravenna – Lido Adriano, via Bonifica

Ravenna – Sant’Alberto, via del Lavoro

Ravenna – San Pietro in Vincoli, via dell’Uva

Ravenna – Ra Nord, via Romea/Albe Steiner

Ravenna – Marina di Ravenna, via dei Mille

Ravenna – Marina Romea, via dei Salici

Russi – via Fiumazzo

Per informazioni, è a disposizione il Servizio Clienti di Hera 800.999.500, gratuito da telefono fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00; il sabato dalle 8:00 alle 18:00.

Per orari delle Stazioni Ecologiche e dubbi sulla raccolta differenziata, scarica l’App Il Rifiutologo o consulta il sito www.ilrifiutologo.it