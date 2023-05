L’allerta resta rossa per le numerose gravi criticità in essere sul territorio

Per la giornata di martedì 23 maggio non sono previste precipitazioni. Non sono previsti ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita, nelle sezioni vallive di tutti i corsi d’acqua maggiori interessati dalle piene dei giorni scorsi.

Tuttavia, permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura della provincia, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

Si sottolinea che il codice colore rosso è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi e non all’intensità delle piogge.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

Fino a diversa comunicazione in tutto il territorio della Bassa Romagna è disposta la sospensione dei mercati e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali.

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento Alert system (https://www.alertsystem.it/ e app).

Per emergenze a causa di malfunzionamenti delle linee telefoniche sono attivi i numeri provvisori 334 2829709 – 366 8768442 – 3668768431.