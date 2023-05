Nelle prossime ore verrà aperto l’URP con orari straordinari

Resta ancora critica la situazione nel Comune di Conselice. Nel corso della notte sono proseguiti, e sono ancora in corso, i lavori di consolidamento dell’argine del canale in Destra di Reno e sarà ulteriormente rafforzata la stazione di pompaggio in località Botte Santerno a Villa Pianta, oltre all’altra stazione di pompaggio temporanea realizzata in prossimità del Reno.

Stante la delicata situazione degli argini, non è possibile pensare di far partire un’azione di pompaggio fino a quando gli argini non saranno consolidati. Di conseguenza il deflusso dell’acqua sarà inevitabilmente lento.



L’Amministrazione ringrazia i cittadini per l’impegno a favore della collettività e invita a mantenere la calma mentre si svolgono le necessarie operazioni di messa in sicurezza del territorio.



Per l’accoglienza della popolazione sono in funzione i centri di Conselice e Argenta. Per ogni informazione e comunicazione relativa all’emergenza il numero del COC è 0545.986952 e già nelle prossime ore verrà aperto l’ufficio URP con orari straordinari per consentire ai cittadini di trovare le prime risposte alle loro necessità.



Da oggi verranno emessi due bollettini giornalieri: alle 11 e alle 19 relativamente alla situazione del deflusso delle acque e per tutti gli aggiornamenti relativi all’emergenza.

Tutte le informazioni saranno disponibili anche sul sito del Comune www.comune.conselice.ra.it e sulla pagina Facebook Comune di Conselice.