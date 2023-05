Non ostacolare il lavoro dei mezzi

Per permettere a HERA di ritirare il materiale ingombrante che i cittadini stanno sgomberando dalle proprie abitazioni è importante che i veicoli parcheggiati non ostacolino il lavoro dei mezzi. Si chiede quindi di non parcheggiare accanto ai cumuli di materiale e che questi siano sistemati sulla strada, mantenendo comunque le corsie transitabili, e non accanto alle recinzioni.