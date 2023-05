Spediti quattro furgoni pieni di beni di prima necessità

Nella giornata di ieri, domenica 21 Maggio 2023, il Comune di Cervia in collaborazione con Camagni Marco ha organizzato una spedizione di 4 furgoni pieni di beni di prima necessità donati dai singoli cittadini di cervia e dintorni ( pasta, acqua, sughi, biscotti per bambini, latte.. etc.. ) destinati alla piccola comunità di Modigliana isolata da ormai 5 giorni per via delle molteplici frane causate dall’alluvione. Il difficile raggiungimento del paese è stato permesso anche grazie al supporto della polizia locale di Cervia e alla protezione civile. Ringraziamo dunque tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa.