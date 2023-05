superati i 3000 euro nel primo giorno

Oltre 3000 euro raccolti nel primo giorno di raccolta fondi per il ripristino del teatro Rossini di Lugo, recentemente allagato a seguito dell’alluvione che ha colpito anche la città di Lugo. L’acqua ha seriamente danneggiato l’interno del teatro, la platea e gli arredi. In queste ore molti appassionati e persone dello spettacolo si stanno attivando per fornire supporto e donare attraverso la piattaforma online Gofundme, raccolta fondi organizzata dal teatro stesso. Come si legge nella pagina facebook del teatro: “Un grazie enorme a chi ci ha aiutato, a chi ci ha portato da bere e da mangiare, a chi è passato per un abbraccio. Sarà dura ma ce la faremo”.