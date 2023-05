La sede comunale col centro operativo potrà tornare in paese e sarà allestito presso l scuole medie

La gestione degli interventi di sgombero e pulizia a Sant’Agata sul Santerno procede in maniera sempre più strutturata. Dal 17 maggio la colonna mobile della Protezione civile della Lombardia ha iniziato a gestire le operazioni, mettendo a disposizione personale e mezzi per aiutare i residenti a pulire le proprie abitazioni.

I giovani volontari che spontaneamente hanno raggiunto il nostro paese per aiutare i santagatesi sono stati un bellissimo segnale di solidarietà e speranza di ripartenza. Per canalizzare al meglio queste preziose energie in maniera sinergica con la Protezione civile è disponibile un portale online rivolto ai volontari, www.volontarisos.it, dove ci si può registrare e segnare il territorio per il quale si vuole dare la propria disponibilità.

Si invitano quindi i volontari a utilizzare lo strumento del portale e non recarsi a Sant’Agata sul Santerno in maniera indiscriminata.

Allo stesso modo, si segnala di non inviare cibo, vestiario o altri beni di prima necessità: chiunque fosse interessato ad aiutare il paese, è invitato a farlo attraverso la raccolta fondi a questo link: https://www.labassaromagna.it/Novita/Comunicati-stampa/Una-raccolta-fondi-per-aiutare-i-territori-colpiti-dall-alluvione.

In questo modo si potrà dare un contributo concreto alla ricostruzione del paese di Sant’Agata, una volta che saranno terminate le operazioni di sgombero e pulizia.

Al momento sono in corso anche i lavori di ripristino della rottura dell’argine che ha causato la pesante alluvione, mentre l’acqua nel fiume è scesa sotto soglia 1. Le analisi dei tecnici hanno evidenziato la necessità di una completa ricostruzione degli argini, che sarà avviata non appena le condizioni lo permetteranno.

Il Coc (il centro operativo comunale di gestione delle emergenze) potrà finalmente essere allestito a Sant’Agata sul Santerno (presso le scuole medie), mentre in questi giorni è stato ospitato a Massa Lombarda vista l’impossibilità di disporre di un edificio sul posto.

Il sindaco Enea Emiliani ringrazia l’incredibile solidarietà dimostrata da tutti nei confronti di Sant’Agata: «Esprimo gratitudine a tutti i volontari che in questi giorni ci hanno fatti sentire meno soli e che sono riusciti anche a portare più di un sorriso lungo le nostre strade. Un’attestazione di solidarietà che ci dà la forza per rialzarci. Ora si sta cercando di canalizzare questa enorme energia nel modo migliore, utile e sinergica con le attività ufficiali della Protezione civile, per consentire operazioni di pulizia sicure, ordinate e di conseguenza veloci. Un ringraziamento speciale ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile, che con la loro professionalità stanno portando un grandissimo soccorso e aiuto alla nostra popolazione. L’invito è quello di favorire e agevolare le loro attività durante tutte le operazioni».

Si informano tutti i cittadini e le imprese che hanno subito danni per l’alluvione che non sono ancora disponibili moduli o informazioni precise per presentare richiesta di risarcimento dei danni. In attesa di avere indicazioni si raccomanda di documentare il più possibile i danni subiti con foto e/o video. Ulteriori informazioni saranno rese note nei canali ufficiali non appena disponibili.