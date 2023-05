L’aggiornamento a lunedì 22 maggio della situazione su strade e autostrade

La Prefettura di Ravenna ha fornito un aggiornamento, a lunedì 22 maggio, relativo alla situazione di strade e autostrade chiuse o riaperte in seguito all’emergenza alluvione.

AUTOSTRADE

Autostrade per l’Italia S.p.A. ha disposto, con decorrenza dalle ore 21 di questa sera fino alle ore 6 di domani, la chiusura al traffico dell’Autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra le stazioni di Faenza e Forlì in entrambe le direzioni. Il provvedimento limitativo è giustificato dalla necessità di porre in essere un intervento di ripristino urgente della pavimentazione. Il percorso alternativo interessa i seguenti tratti di viabilità ordinaria:

Direzione ANCONA: Via Granarolo, Via F.lli Rosselli, S.S. 9 via Emilia, S.S. 727, S.S. 67 con rientro in autostrada alla stazione di Forlì

Direzione BOLOGNA: S.S. 67, S.S. 727, S.S. 9 via Emilia, via. F.lli Rosselli, via Granarolo con rientro in autostrada alla Stazione di Faenza.

STRADE STATALI

Si segnala inoltre che ANAS S.p.A. ha disposto la chiusura della S.S. 16 dal km 170 fino al km 173 in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani martedì 23 maggio. In particolare, chi viaggia in direzione da Rimini verso Ravenna, una volta giunto alla rotatoria insistente sulla S.P. 254, ha l’obbligo di svoltare a destra alla prima uscita in direzione Cervia Centro, deve poi percorrere via Martini Fantini fino alla intersezione con via G. di Vittorio, che deve essere percorsa fino alla re-immissione nella S.S. 16.

Gli utenti che viaggiano in direzione da Ravenna verso Rimini sono obbligati a svoltare a sinistra in via G. di Vittorio in direzione Cervia Centro/Milano Marittima fino alla intersezione con via XXII Ottobre, che deve essere percorsa per intero per poi svoltare a destra in via Martiri Fantini, da percorrere per intero fino alla re-immissione sulla S.S. 16.

STRADE PROVINCIALI

Nelle tabelle a seguire un aggiornamento della situazione della viabilità sulle strade della provincia.

AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

AMBITO TERRITORIALE DI LUGO

AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA – Zona a valle della Via Emilia (pianura)

N. Nome strada Situazione transitabilità Note SP 37 Reda Interrotta da innesto SP 302 a Reda causa danni alla pavimentazione. SP 60 Corleto Interrotta causa cedimento sifone sul CER da innesto SP 4 Prada a via Camilli. SP 81 Leona Riaperta SP 302 Brisighellese Ravennate Riaperta SP 20 Madrara Riaperta SP 4 Prada Interrotta per cedimento ponte al km 1+950 SP 44 Granarolo Riaperta SP 86 Donesiglio Riaperta SP 10 Canale di Solarolo Riaperta con sensi unici alternati a vista causa cedimenti laterali. SP 47 Borello Transitabile SP 7 San Silvestro Felisio (1 tratto) via Pana Transitabile SP 72 Congiunzione San Silvestro Transitabile SP 29 Lughese Transitabile SP 55 Sant’Andrea Transitabile SP 62 San Severo Cassanigo (via Ponte Pietra) Transitabile SP 8 Canale Naviglio (1 tratto) Transitabile SP 43 Gobbadino Accarisi Transitabile SP 83 Castellina Transitabile SP 85 Pontevalle Agrippina Transitabile

AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA – Zona a monte della Via Emilia (collina)