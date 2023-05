Organizzata dalla Consulta del Volontariato di Ravenna con Cuore & Territorio e il comitato quartiere Alberti

La Consulta del Volontariato di Ravenna unitamente all’Associazione di promozione sociale Cuore&Territorio e al comitato quartiere Alberti ha allestito all’Esp di Ravenna, presso l’ex Centro Vaccinale, il punto di raccolta (e di ritiro per tutti i cittadini) dei materiali necessari per il ripristino dei danni dell’alluvione (dpi, tira acqua, tute, pale, secchi…).

I cittadini possono recarsi fin da subito per la consegna dei materiali; mentre il ritiro parte da domani, mercoledì 24 maggio. La consegna ed il ritiro si potranno effettuare tutti i giorni, fino ad emergenza conclusa, dalle 9:00 alle 12:00 e il pomeriggio su appuntamento chiamando il 366 5938218 Segreteria Consulta.

Nei primi giorni di alluvione sono stati raccolti generi di prima necessità per le persone che fuggite da casa avevano poco o niente, ora raccogliamo i materiali necessari per favorire la pulizia e gestione dei residui dell’inondazione, contando sull’aiuto dei cittadini del territorio e organizzandoci per reperire e ricevere da tutta Italia i materiali prioritari per gestire questa fase della rinascita.

Materiali richiesti:

Stivali gomma dal nr° 36 al 45

Pale (quelle da neve)

Spazzoloni

Pompe aspira acqua

Tira acqua

Cassette pronto soccorso

Secchi

Carriole

Guanti

Prodotti per pulizia

Tute usa e getta