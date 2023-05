Erano 400 le segnalazioni vagliati dalla task force

Nella giornata di oggi si sono concluse le verifiche sulle persone coinvolte nell’evento alluvionale

che ha colpito la città tra il 15 e 16 maggio e risultate irreperibili nei giorni successivi.

Nel corso di quella notte e nei giorni successivi sono state migliaia le richieste di soccorso arrivate

ai numeri di emergenza, ai centralini del Comune e attraverso i social network, indicazioni decisive

nell’indirizzare i primi interventi di salvataggio. Dall’incrocio dei dati provenienti dai centri di

accoglienza e dai familiari o dalle persone stesse, la lista delle persone irreperibili si è ridotta a 400

segnalazioni. Allo scopo di verificarle tutte in maniera capillare, sotto il coordinamento della

Prefettura di Ravenna, è stata creata una task-force coordinata dall’assessore comunale alla

Protezione civile Massimo Bosi composta da diverse figure delle funzioni operative: tecnici del

Comune, Protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia

di Stato. Le segnalazioni sono state divise per zone e poi affidate per le verifiche da parte delle

forze di polizia nelle aree accessibili e ai vigili del fuoco che invece si sono occupati dei sopralluoghi

nelle abitazioni di difficile accesso. Il personale, attraverso i dati personali, i numeri telefonici e

indirizzi comunicati al momento della chiamata di emergenza, ha verificato singolarmente una per

una le segnalazioni bussando alle porte delle abitazioni, contattando familiari e amici, alla ricerca

di informazione utile. Le verifiche hanno avuto esito positivo: tutte le persone sono state

rintracciate. L’unica vittima collegata dell’alluvione della notte tra il 15 e 16 maggiore resta l’uomo

residente nella zona di via della Valle di cui ha dato evidenza la Prefettura nella giornata di venerdì

19 maggio.

“Ho seguito con apprensione l’evolversi del lavoro fatto dalla task force” sottolinea il sindaco

Massimo Isola. “I positivi riscontri -continua Isola- che hanno iniziato ad arrivare man mano ci

hanno dato grande speranza. Per questo enorme lavoro in un momento così complicato, anche

solo dal punto di vista logistico per raggiungere le case in zone fortemente colpite dall’alluvione,

devo ringraziare di cuore tutti quelli che vi hanno lavorato: dai nostri dipendenti ai vigili del fuoco,

passando dalle forze di polizia e in particolari gli agenti che casa per casa hanno bussato alle porte

dei cittadini. Di fronte a una tragedia che ha colpito così duramente la nostra città e che poteva

dare esiti ben più nefasti per molti dei residenti, il mio pensiero non può però che andare al

faentino che ha perso la vita e ai suoi familiari: una tragedia nella tragedia che ha segnato la

comunità in maniera profonda”.