Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori in località Belricetto

C’è purtroppo una quindicesima vittima, la settima nel Ravennate, dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Romagna nel corso della settimana scorsa.

Come riportato in serata dall’Agenzia Ansa, un corpo è stato ritrovato nel pomeriggio e recuperato dai sommozzatori dei Carabinieri a Lugo, in località Belricetto. Sono in corso le operazioni di identificazione, ma la prima ipotesi è che possa trattarsi del 68enne di Fusignano, Fiorenzo Sangiorgi, disperso ormai dal 17 maggio scorso.

L’uomo, secondo alcune testimonianze, era stato visto scendere dal suo furgone, sommerso dalle acque fin quasi al tettuccio, e venire trascinato via.

Nel pomeriggio, prima del ritrovamento, la famiglia aveva rivolto un appello alla popolazione sui social (Disperso dal 17 maggio: la famiglia del 68enne Fiorenzo Sangiorgi si appella alla popolazione), in cerca di notizie del proprio caro. Ora forse la vicenda sembra concludersi con l’epilogo peggiore.