Ancora una volta per domani è stata emanata un’allerta rossa per criticità idraulica

Continuano le operazioni di pompaggio delle acque nella rete scolante, coordinate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nella zona di Villanova di Bagnacavallo: sono entrate in funzione le pompe anche in via Cocchi in prossimità del Fosso Vetro, presidiate dalla Protezione Civile della Lombardia, che consentiranno di liberare le ultime zone allagate.

A Bagnacavallo, gli operai del Comune e delle ditte incaricate sono al lavoro per il ripristino di strade e fossati, in particolare nelle vie Muraglione, San Gervasio e Ca’ del Vento. Nei prossimi giorni si procederà alla pulizia di fognature e pozzetti.

In Municipio si riunisce regolarmente per il punto sugli interventi il Centro operativo comunale (Coc) ed è continuo il collegamento con il Centro coordinamento servizi (Ccs) coordinato dalla Prefettura.

Domani, mercoledì 24 maggio, riapriranno le scuole di Bagnacavallo capoluogo e il nido e la scuola materna di Villanova, mentre resteranno ancora sospese le lezioni per le elementari e le medie di Villanova.

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti straordinaria, per informazioni è a disposizione il Servizio Clienti di Hera 800 999500 gratuito da telefono fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18.

A Bagnacavallo sono stati riaperti la Biblioteca Taroni e il Museo Civico delle Cappuccine e domani verrà riaperto l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova.

Nei prossimi giorni si terranno regolarmente i mercati: giovedì 25 in largo De Gasperi a Bagnacavallo, venerdì 26 a Villanova e sabato 27 in piazza a Bagnacavallo.

Si ricorda che per quanto riguarda il territorio di Bagnacavallo per richiedere l’intervento dei volontari nella propria abitazione o nella propria azienda basta chiamare il Comune al numero 0545 1816507, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Questi i numeri per le emergenze:

0545 1816507 (numero unico del Comune di Bagnacavallo per segnalazioni e necessità dovute all’alluvione – ore 8-18);

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

