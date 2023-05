La circolazione in provincia non dovrebbe più intralciare i mezzi di soccorso

Dalla mezzanotte di martedì 23 maggio sarà nuovamente possibile per i veicoli con massa superiore a 5 tonnellate, circolare nelle strade comunali, provinciali e statali della Provincia di Ravenna.

Questa è la decisione del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, a seguito della riunione del Comitato Operativo Viabilità tenutasi presso la Prefettura alle ore 17.30 di ieri, lunedì 22 maggio.

Nell’incontro è stato oggetto di analisi l’attuale stato della viabilità provinciale, ritenuta, da tutti i componenti del Comitato, idonea a garantire la ripresa delle circolazione pesante senza che ciò intralci l’afflusso di mezzi di soccorso e l’attività di ripristino del territorio.

E’ stato previsto un apposito dispositivo che, in caso di difficoltà della circolazione, garantirà la fluidità della stessa permettendo, in ogni caso, ai mezzi impegnati nell’emergenza una via privilegiata per affluire nei luoghi interessati dall’emergenza per lo svolgimento delle attività previste.