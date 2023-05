Continua lo svuotamento delle aree allagate

Il Comune di Cervia fornisce aggiornamenti sull’emergenza maltempo. Attualmente la situazione è controllata e costantemente monitorata da parte della Protezione civile di Cervia e della Colonna mobile del Lazio, che con 52 uomini tra ingegneri, tecnici e volontari, è in città per aiutare.

Continua lo svuotamento delle aree allagate e anche nella notte tra mercoledì e giovedì la Protezione civile rimarrà al lavoro a pieno ritmo per consentire il deflusso di una quantità importante di acqua.

La Malva Nord è sotto controllo e monitorata 24 ore su 24, poiché una quantità consistente di acqua sta ancora premendo dall’area delle Saline che incide sulla questa zona.

I tecnici del Parco della Salina, la Protezione civile e la Colonna mobile del Lazio stanno agendo proprio sulle Saline per far defluire le acque il più velocemente possibile.

Purtroppo questa zona è in quota più bassa e per questo le acque continuano a raccogliersi in questo luogo.

Continuamente senza interruzione si lavora per liberare l’area delle Saline dall’enorme massa d’acqua confluita, per mettere definitivamente in sicurezza l’abitato, i cittadini e le aziende che incidono sull’area in criticità.

I tecnici modulano gli interventi di pompaggio a seconda dei movimenti delle acque, mantenendo la priorità di non mettere nuovamente a rischio la località della Malva e gravare ulteriormente sulle rete fognaria.

La Colonna mobile del Lazio e i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della nostra città.