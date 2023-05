N. Nome strada Situazione transitabilità Note

SP73 Santa Lucia Transitabile da Faenza a Santa Lucia, poi resta chiusa per lavori, ma consentito il transito dei mezzi di soccorso e dei residenti. Interrotta al km. 13+500 per frana (confine con FC)



SP56 Canaletta di Sarna Transitabile.



SP49 Bicocca Frane al km 2+000 e anche al km 4+600 ed oltre. Da Brisighella fino al km 4+600 il transito è consentito ai soli residenti, autorizzati e mezzi di soccorso e rifornimento.



SP63 Valletta Zattaglia Interrotta in più punti per frane. Da Casola Valsenio (km 0+000) a Monte Albano (km 6+800) il transito è consentito ai soli residenti, autorizzati e mezzi di soccorso, di ripristino e rifornimento. Frane anche sul versante di Fognano al km 13+200



SP82 Villa Vezzano transitabile



SP302R Brisighellese Ravennate tratto collinare da Faenza a S. Eufemia transitabile – Al km 85 aperta al traffico, ma con senso unico alternato a vista causa frana. Inagibile dal Km 75+100 verso monte per frane (zona S. Cassiano) e cedimento barriera paramassi esistente oltre smottamento alveo Fiume Lamone a valle e frane di monte



SP 23 Monticino Limisano interrotta per frane da Brisighella (km 0+000) al km 1+100 circa (in corso lavori per apertura di un varco provvisorio). Restringimento con transito a senso unico alternato al km 4+800 circa, causa frana. Percorribile da Riolo Terme a innesto SP 78 Sintria.



SP 70 Prugno Interrotta – (BY PASS al Km 1+300 pista con stabilizzato) dal Km 2+500 in su frane (ma consentito transito a mezzi di soccorso, a mezzi di ripristino e per approvvigionamenti)



SP306 Casolana Riolese Restringimento corsia con senso unico alternato per smottamenti (a margine Fiume Senio) al Km. 4+800. Transitabile il tratto da Riolo Terme fino all’intersezione con la SP 65 Toranello – Al Km 12+500 causa frana in via di risoluzione il transito è consentito a senso unico alternato regolato da semaforo. Al km 21+200 e km 23+000 (a monte di Casola Valsenio) interrotta per frane. Sono in corso lavori per ripristino parziale.



SP 66 Celle Tebano interrotta per allagamenti da innesto SP 111 a innesto SP 306 Casolana Riolese (Castel Bolognese). Restringimento al km 6+100 per frana di valle



SP111 Camerini Transitabile



SP 84 Casale Transitabile



SP 110 Mazzolano Transitabile



SP 65 Toranello Transitabile, con un senso unico alternato, causa frana al km 6+000, regolato da semaforo.