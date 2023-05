Si ricorda infine che l’accesso agli argini di tutti i corsi d’acqua è ancora vietato

Sul territorio sono in funzione 34 pompe di emergenza per il deflusso delle acque accumulate durante l’alluvione. Coordinate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in collaborazione con la Protezione civile e diversi Consorzi di bonifica del centro e nord Italia, stanno consentendo di ridurre ogni giorno di più gli allagamenti, in particolare nella zona di Villanova e Villa Prati.

Proseguono le attività di ripristino coordinate dal Comune su strade e fossi. Hera è sul territorio per il ritiro straordinario dei rifiuti nelle zone alluvionate. Sta inoltre intervenendo per liberare la rete fognaria da fango e detriti.

Per la giornata di domani, venerdì 26 maggio, l’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emanato una nuova allerta rossa per criticità idraulica per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua. Non sono tuttavia previste precipitazioni.

Questo fine settimana la Biblioteca Taroni e l’associazione Tra le nuvole proporranno “Bambini al centro”, uno spazio dove accogliere bambine e bambini mentre le famiglie colpite dall’alluvione sono al lavoro per ripristinare case e aziende. Lo spazio sarà attivo sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 presso la saletta delle associazioni in via F.lli Bedeschi 9 a Bagnacavallo. L’iniziativa è completamente gratuita. Info e iscrizioni: 0545 280912, biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

Tutte le richieste di intervento o supporto vanno effettuate al numero unico del Comune di Bagnacavallo, 0545 1816507, che è attivo dal lunedì al venerdì ore 8-18 e sabato e domenica ore 8-13.

Si ricorda infine che l’accesso agli argini di tutti i corsi d’acqua è ancora vietato.

Questi i numeri per le emergenze:

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

