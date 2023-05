Intervenuti Vigili del fuoco e Polizia locale

Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18 a Villanova di Ravenna, un camion addetto alla raccolta dei detriti causati dall’alluvione stava percorrendo via Villanova quando, per cause ancora in fase d’accertamento, ha rischiato di ribaltarsi.

Intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale per riportare la situazione alla normalità e ripristinare la circolazione. Nessun altro mezzo coinvolto nel sinistro.