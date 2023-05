Decollerà, insieme a Meloni e Bonaccini, da Bologna nel primo pomeriggio

Oggi, giovedì 25 maggio, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sorvolerà le aree alluvionate con Giorgia Meloni (che si era recata in Romagna anche nella giornata di domenica domenica 21 maggio) e Stefano Bonaccini. Come riporta Ansa Emilia-Romagna, decolleranno da Bologna nel primo pomeriggio e al ritorno è previsto un punto stampa. Poi, mentre Bonaccini e von der Leyen proseguiranno in elicottero verso Cesena e Forlì, la premier tornerà nella Capitale per un Consiglio dei ministri a due giorni di distanza da quello in cui è stato varato il decreto contente misure e aiuti per oltre due miliardi di euro.