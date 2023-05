visiterà i quartieri di Lugo Est, Lugo Sud e Lugo Ovest

Domattina alle 9 l’assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Andrea Corsini sarà a Lugo e, con il sindaco Davide Ranalli e l’assessora alla Protezione Civile Veronica Valmori, visiterà i quartieri di Lugo Est, Lugo Sud e Lugo Ovest. Un giro in alcune tra le zone più colpite della città per verificare lo stato dei luoghi e le richieste dei cittadini. La situazione che sta vivendo adesso il centro abitato di Lugo è quella di una città che non vede più ristagni d’acqua ma sta affrontando la grande presenza di rifiuti ingombranti per le strade e le relative problematiche connesse allo smaltimento. Per questo il lavoro di Hera sarà coadiuvato dalla colonna mobile della Protezione Civile del Trentino e da Dolomiti Ambiente, la società del Gruppo Dolomiti Energia che si occupa dei servizi d’igiene ambientale e raccolta rifiuti.