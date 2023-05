L’appello ai cittadini di CNA e Confartigianato

CNA e Confartigianato invitano i cittadini ad affidarsi esclusivamente ad imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge e a diffidare degli abusivi per provvedere alla verifica o manutenzione dei propri impianti elettrici e/o del gas, in particolare per gli edifici che sono stati soggetti ad allagamento.

A seguito dell’alluvione gli impianti potrebbero aver subito danni che solo un’impresa abilitata, tramite il proprio responsabile tecnico, è in grado di valutare e quindi di intervenire sugli stessi per riportarli, se necessario, alle condizioni di funzionamento rispettando le norme tecniche.

È quindi necessario – prima di permettere a qualcuno di entrare nella propria abitazione – verificare i requisiti dell’impresa, anche contattando, in caso di dubbio, le Associazioni di categoria presenti sul territorio.

Purtroppo, i danni da evento alluvionale sono molto gravi, soprattutto per quanto riguarda la parte elettrica ed elettronica. Per questo le Associazioni di categoria invitano i cittadini ad affidarsi esclusivamente ad imprese di impiantistica elettrica o termoidraulica regolari, che saranno in grado di verificare gli impianti di casa e consigliare il meglio, e a diffidare di abusivi e tecnici improvvisati, anche perché ne va della sicurezza delle persone che vi abitano.

Come per qualsiasi altro danno subito, inoltre, si ricorda la necessità di richiedere e conservare ricevute fiscali e fatture relative agli interventi di ripristino per poter procedere successivamente alla richiesta dei ristori e dei rimborsi che saranno previsti da parte delle Istituzioni.