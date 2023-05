sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube del Comune

È convocato per le 19.30 di martedì 30 maggio il Consiglio comunale di Bagnacavallo.

Questo l’elenco dei punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti – Tari.

3. Tari 2023: approvazione delle tariffe e determinazione della scadenza delle rate.

4. Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale.

5. Riapprovazione del regolamento generale delle entrate comunali.

6. Espressione di fattibilità per opera di interesse pubblico in variante agli strumenti urbanistici oggetto di procedimento unico di valutazione di impatto ambientale ai sensi del capo III della legge regionale 4/2018 “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l’efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione” proposto dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale – territorio del comune di Bagnacavallo.

7. Acquisto di un alloggio sito a Villanova di Bagnacavallo.

8. Acquisizione di aree costituenti porzioni di viabilità di Traversa Mulino – Traversara, mediante accorpamento al demanio comunale ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 22 legge 448/98.

9. Comunicazioni, odg, interrogazioni e mozioni.

La seduta del Consiglio comunale, aperta al pubblico presso la Sala consiliare del municipio, sarà trasmessa anche in streaming sul canale YouTube del Comune, dove resterà disponibile assieme alle precedenti.

Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it