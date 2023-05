Prosegue l’attività di Hera per la raccolta straordinaria dei rifiuti e lo spurgo delle fognature

Migliora sensibilmente la situazione in tutto il territorio comunale, dove i ristagni d’acqua non sono quasi più presenti nelle case e nei cortili e stanno diminuendo anche nelle campagne.

Resta naturalmente il problema del fango e del ripristino dei fossati: per affrontarlo sono operativi molti mezzi per il movimento terra coordinati dal Comune e concentrati in particolare nelle zone delle vie Vecchia Albergone, Muraglione e San Gervasio.

Continuano le operazioni di pompaggio delle acque accumulate nei terreni dell’area di Villanova fra le vie Cocchi, Aguta, Viazza Vecchia e Nuova e Destra Canale Inferiore. Coordinate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, le operazioni si svolgono in collaborazione con la Protezione civile e diversi Consorzi di bonifica del centro e nord Italia.

Oggi sono attivi tra Bagnacavallo e Villanova circa 100 volontari, che con il supporto del Gruppo comunale di Protezione civile svolgono in diverse zone operazioni di pulizia.

Per la giornata di domani, domenica 28 maggio, dopo molto tempo l’allerta dell’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna per criticità idraulica passa da rossa ad arancione, in conseguenza del netto miglioramento della situazione. Non sono previste precipitazioni.

È stato riaperto il passaggio a livello di via Boncellino, a Bagnacavallo, che era stato chiuso il 15 maggio affinché Rfi potesse effettuare un intervento di manutenzione straordinaria già programmato.

Tutte le richieste di intervento o supporto vanno effettuate al numero unico del Comune di Bagnacavallo, 0545 1816507, che è attivo dal lunedì al venerdì ore 8-18 e sabato e domenica ore 8-13.

Si ricorda infine che l’accesso agli argini di tutti i corsi d’acqua è ancora vietato.

Questi i numeri per le emergenze:

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

Info: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook e Instagram: @comunebagnacavallo