Servizi pubblici, della viabilità, e dell’attività delle forze impegnate nella gestione dell’emergenza

Il Centro Coordinamento Soccorsi continua a seguire ininterrottamente, in raccordo con i COC dei Comuni della Provincia, le attività connesse alla gestione dell’emergenza alluvionale che dal 16 maggio scorso interessa questa provincia, con particolare riferimento alle operazioni di svuotamento delle strade e delle abitazioni dal fango, dai detriti e dalle masserizie nonché agli interventi di ripristino dei servizi pubblici essenziali.

AIUTI PROVENIENTI DA ALTRI STATI

Continuano a lavorare le pompe idrovore ad alta potenzialità arrivate dalla Francia, nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, che si sono aggiunte a quelle provenienti dalla Slovenia e dalla Slovacchia e già messe a disposizione del COC di Ravenna e che stanno tutte operando presso il Canale Canala nel Comune di Ravenna.

Sono anche arrivate dal Belgio unità della Protezione Civile dotate di pompe idrovore ad alta potenzialità (High Capacity Pomp). E’ in fase di valutazione la loro esatta collocazione sul territorio di Alfonsine. Con molta probabilità metà del team Francese sarà ricollocato in supporto alle unità della Protezione civile Belga.

ALLERTA METEO ROSSA

Sabato con temporali sparsi sulla Romagna, ancora allerta rossa per le piene dei fiumi

LA SITUAZIONE

SI ILLUSTRA, A SEGUIRE, UN QUADRO AGGIORNATO CONCERNENTE LA SITUAZIONE DELLE PERSONE EVACUATE/SFOLLATE, DEI TRASPORTI (SU STRADE, AUTOSTRADE E LINEE FERRATE) NONCHÉ DEI SERVIZI ELETTRICI, IDRICI E DI TELECOMUNICAZIONE.

PERSONE EVACUATE/SFOLLATE

Le persone attualmente evacuate sono 20.336; di queste sono accolte presso i centri di accoglienza istituiti dai Comuni nei palazzetti, nelle scuole e in altre strutture n. 652. Nella tabella a seguire è rappresentata la relativa distribuzione geografica, comune per comune.

COMUNI PERSONE EVACUATE PERSONE IN ACCOGLIENZA ALFONSINE 1043 30 BAGNACAVALLO 130 1 BAGNARA DI ROMAGNA /// 180 BRISIGHELLA 36 /// CASOLA VALSENIO 209 2 CASTEL BOLOGNESE 6 0 CERVIA 50 50 CONSELICE 1000 100 COTIGNOLA 9 /// FAENZA 8500 217 FUSIGNANO /// /// LUGO 400 70 MASSA LOMBARDA /// /// RAVENNA 9000 /// RIOLO TERME 32 /// RUSSI /// 2 SANT’AGATA SUL SANTERNO 399 /// SOLAROLO 22 /// TOTALE AGGIORNATO AL 26.05.2023 20.336 652

SITUAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ENEL – FORNITURA ELETTRICA

Enel comunica che la situazione dal punto di vista elettrico è da considerarsi normalizzata fatto salvo la disalimentazione di:

310 utenze nell’abitato di Conselice non raggiungibili,

poche utenze sparse nella parte appenninico/collinare attualmente non alimentate e per le quali siamo in contatto con i relativi Comuni per il necessario presidio.

SERVIZIO IDRICO

ACQUEDOTTO – RETI IDRICHE

CONSELICE

L’impianto di potabilizzazione e di rilancio è stato ripristinato e attualmente sta funzionando in regime regolare. In disattivazione il servizio alternativo con rimozione di n. 1 autobotte da 30 mc per Casa anziani collegabile al pubblico acquedotto, n. 1 per la cucina da campo (si sta verificando la possibilità al pubblico acquedotto con allaccio volante).

Frazione di LAVEZZOLA: Ripristinato il servizio alla frazione.

La rete è alimentata regolarmente dal Potabilizzatore di Conselice.

Dismesso già da ieri il servizio alternativo con autobotte.

Ancora presenti i cassoni di sacchetti di acqua potabile da 5 lt.

Le attività di riabilitazione definitiva dell’impianto (sostituzione pompe attualmente rumorose, quadri prosciugati, ecc. saranno pianificate al termine dello stato emergenziale).

SANT’AGATA SUL SANTERNO

Riattivato dal 21/05/2023 l’acquedotto di Sant’Agata sul Santerno tramite interconnessioni con rete di Massalombarda e parziale attivazione impianto di potalizzatore.

Messo in esercizio impianto di potabilizzazione che era stato completamente allagato, rimangono in essere le attività di regolazione della pressione e della portata per un funzionamento ottimale.

In stazionamento autobotte da 30 mc. e cassoni di sacchetti di acqua da 5 lt.

MASSALOMBARDA

Riattivati 4 pozzi in modalità di emergenza dal “campo pozzi Bazzino” e ripristinato il servizio al comune di Massalombarda in data 20/05/2023. Si evidenziano consumi elevatissimi, al fine di mantenere attivo l’acquedotto è indispensabile una sensibilizzazione sull’utilizzo dell’acqua per usi strettamente idro-potabili ed igienico-sanitari.

BRISIGHELLA

Attivato parzialmente il potabilizzatore del SAVL. Attivato nel pomeriggio di ieri il by pass volante della condotta SAVL sulla frana in atto, tale intervento ha consentito il ripristino di tutte le zone attualmente sprovviste da S. Adriano sino a Brisighella compresa. Rimangono ancora sprovviste del servizio alcune case isolate per problemi di frane e inaccessibilità, si sta procedendo con collegamenti volanti. Alcune zone alte potranno avere per periodi limitati abbassamenti di pressione.

In disattivazione il servizio alternativo con rimozione di autobotte da 30 mc con rubinetti per servizio a Brisighella e dell’autobotte da 15 mc posizionata su indicazioni del Comune. In stazionamento cassoni con sacchetti da 5 lt di acqua potabile nella vallata a Valle di

CASTELBOLOGNESE – RIOLO TERME – SOLAROLO

Riattivato in data 18/05/2023 l’acquedotto di Castel Bolognese, particolari criticità per elevatissimi consumi che hanno rallentato l’alimentazione verso Riolo e Solarolo.

Dati gli elevatissimi consumi, sono stati disattivati molti idranti stradali dai quali venivano prelevati mc di acqua da allevamenti/privati che mettono in crisi la pressurizzazione della rete e di conseguenza parziali disservizi e cali di pressione di alcune zone.

Riattivato il 21/05/2023 l’acquedotto del Comune di Solarolo.

Al momento non si registrano particolari criticità di portata e pressione, al netto della nota sui consumi sotto riportata. I tecnici sono al lavoro per riabilitare la centrale di Solarolo che attinge acqua dal Pozzo limitrofo che era stato allagato. E’ stata ripristinata l’automazione ed i collegamenti elettrici, compreso il monitoraggio analitico dell’acqua, si prevede la messa in esercizio nella giornata di oggi. Tale ripristino consentirà la messa a regime dell’acquedotto in normale esercizio.

Ancora attive interconnessioni con i Comuni limitrofi per mantenere le pressioni e la portata più alte possibili.

In disattivazione il servizio alternativo con rimozione di 1 autobotte da 15 cc a Riolo Terme e n. 1 autobotte da 30 mc a Solarolo, con stazionamento di cassoni con sacchetti di acqua potabile da 5 lt

Al fine di mantenere attivi gli acquedotti di Castelbolognese, Riolo Terme e Solarolo è ancora indispensabile una sensibilizzazione sull’utilizzo dell’acqua per usi strettamente idro-potabili ed igienico sanitari.

Per consumi elevati possono verificarsi periodi della giornata con abbassamenti / sospensioni provvisorie della fornitura.

DEPURAZIONE – RETI IDRICHE

Criticità sugli impianti di depurazione in particolare l’impianto di Formellino al momento fuori servizio.

FOCUS DEPURAZIONE CONSELICE

Impianto Lavezzola in esercizio.

Impianto di Conselice completamente allagato.

RETI FOGNARIE E SOLLEVAMENTI

Stiamo procedendo in tutti i territori dove il deflusso dell’acqua lo permette con le attività di pulizia delle caditoie e delle reti fognarie in accordo con i COC comunali con 33 mezzi di autospurghi con a supporto n. 3 bilici di acqua ed una decina di pompe idrovore.

LINEA TELEFONICA

TIM ha comunicato che è stata definitivamente sistemata la rete mobile su Brisighella. Sono in corso i lavori su Lugo e Sant’Agata sul Santerno.

VODAFONE informa che sono state accese anche le due antenne di Faenza; resta da bonificare un’ultima antenna su Conselice.

SITUAZIONE RELATIVE AI TRASPORTI

Nelle tabelle che seguono si fornisce un quadro aggiornato delle chiusure e delle limitazioni che riguardano le linee ferroviarie le arterie stradali e autostradali insistenti sul territorio provinciale.

LINEE FERROVIARIE

Bologna-Rimini

da Bologna a Faenza attiva

da Forlì a Rimini attiva

Resta chiuso il tratto da Faenza a Forlì (riapertura prevista per lunedì 29/05)

Ravenna-Rimini

attiva

Ravenna-Ferrara:

da Ferrara a Portomaggiore attiva

da Portomaggiore a Ravenna ancora non attiva (apertura prevista nei primi giorni della prossima settimana)

Ravenna-Faenza:

da Faenza a Russi attiva

da Russi a Ravenna ancora non attiva, si sta lavorando per ripristinare la linea (riapertura prevista il 29 maggio)

Ravenna- Castel Bolognese

non attivabile a breve per ingenti danni all’infrastruttura ma si sta lavorando per la riattivazione (obiettivo mese di giugno)

Lugo-Lavezzola

non attivabile a breve per ingenti danni all’infrastruttura

Dorsali destra e sinistra canale Candiano

Attive

RETE STRADALE

Rete Autostradale

A14 da Forlì a Faenza Al km 74 chiusura parziale carreggiata Nord per incidente stradale. Circolazione consentita in corsia di sorpasso.

Nella notte prevista chiusura prima e seconda corsia per recupero veicolo e ripristino fondo stradale.

Strade Statali

Nel territorio della Provincia nessuna criticità.

Strade Provinciali

Si fornisce un aggiornamento della situazione della viabilità sulle strade della provincia.

SSPP PIANURA Ambito Territoriale di Lugo

7 S. Silvestro – Felisio (2° tratto) transitabile

8 Canale Naviglio (2° tratto A) transitabile

8 Canale Naviglio (2° tratto B) transitabile

9 Masiera transitabile

12 Massalombarda (S. Lucia) transitabile

13 Bastia

14 Quarantola

15 Raspona transitabile

17 S.Bernardino transitabile

18 Stroppata transitabile

19 Pilastrino (Cotignola) – S. Francesco transitabile

21 Delle Ripe (Bagnara) transitabile

22 Pilastrino – San Mauro

25 Torri – Entirate – Villanova – Glorie transitabile

26 Nuova Fiumazzo

28 Rossetta transitabile

31 Madonna di Genova transitabile

35 Puntiroli e Mensa

36 Pedergnano transitabile

39 Nuova Fiumazzo – Rotaccio – Margotta transitabile

41 Macallo e San Potito transitabile

46 Sant’Andrea

48 Molinello – Dal Rio – Ca’ Vecchia transitabile

50 Canalazzo e Bagnarolo transitabile

58 Viola Mondanigo transitabile

59 Gardizza Chiusa da PK 0+000 (innesto SP 13) a PK 3+535 (innesto SP 610R)

61 Madonna della Salute transitabile

69 Borse – Dana – Torretta – Pierleone Chiusa da PK 0+000 (innesto SS 16) a PK 4+720 (innesto SP 104)

75 Boncellino e Gabina Chiusa da PK 0+000 a 7+177

76 Chiara transitabile

77 Palazzina transitabile

79 Congiunzione Bastia transitabile

88 Cogollo transitabile

89 Cocchi Chiusa da PK 0+000 a PK 2+909 (da SP 8 a SP 25)

90 S. Giovanni transitabile

91 Guglielma – Coronella – Rampina

92 Manzone transitabile

93 Nuova Via Lunga transitabile

94 Canalvecchio transitabile

95 Strada di coll. A14dir e la città di Lugo transitabile

103 Ex Tramvia transitabile

104 Valeria transitabile

107 Gagliazzona

108 Salara transitabile

109 Fornace transitabile

114 Alberico da Barbiano transitabile

115 Cardinala transitabile

116 Correcchio transitabile

117 Palmiera transitabile

119 Bagnoli transitabile

253R San Vitale

610R Selice transitabile

SSPP PIANURA Ambito territoriale di Ravenna

1 S. Alberto transitabile

2 Dismanino transitabile

3 Gambellara transitabile

5 Roncalceci transitabile

transitabile dalla PK 0+000 fino al pk 3+000 (incrocio sc Beneficio 2° Tronco)

Chiusa da PK 3+000 fino a PK 4+967 (innesto SP 254R)

24 Conventello – Argine sinistro Lamone – Abbandonato – Savarna … transitabile

27 Cella transitabile

30 Piangipane transitabile

32 Confine – Crociarone – Salara e Ruggine Chiusa – per crollo ponte al PK 5+050

33 Mensa – Matellica transitabile

34 Di Roncalceci transitabile

38 Dei Naldi – Franguelline Nuove e Croce di Godo transitabile

40 Rampina e Taverna transitabile

42 Violaro e Petrosa transitabile

45 Godo e di San Marco transitabile

51 Castiglione – Argine sinistro del fiume Savio transitabile

52 Della Chiesuola e Case del Vento transitabile

53 Budria e del Castello transitabile – ATTENZIONE PRESENZA SENSO UNICO ALTERNATO in prossimità PK 1+400

54 Senni transitabile

64 Congiunzione Matellica transitabile

68 Montone Abbandonato

71 Forlivese transitabile

71bis Di Cervia

80 Nullo Baldini transitabile

87 Crociarone transitabile

96 Mezzano – Via Nuova – Cerba transitabile

97 Ammonite – Canala Chiusa da PK 0+000 (innesto SS 16) a PK 7+380 (incrocio SP 30)

98 Braccesca transitabile

99 Viazza di Villanova

100 Castello transitabile

101 Standiana – Via Lunga transitabile

102 Petrosa transitabile

105 Destra Senio – Molinazza Chiusa da PK 3+900 a PK 5+795 (innesto SP 24)

112 Via delle Valli transitabile

113 Viale dei Lombardi transitabile

118 Umbro Casentinese Romagnola – Tratto Dismano transitabile

253 R San Vitale transitabile

254 R Di Cervia

302 R Brisighellese Ravennate transitabile

SSPP oggetto di modifica

transitabile da Casemurate verso Cervia fino a località Tantlon, poi chiusa fino incrocio

SP 6 (Ficocle)

SS.PP AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA

SP60 CHIUSA da Sc Via Camilli a Sp4 Prada per crollo carreggiata a ridosso del Canale Emiliano Romagnolo PK 9+100 ;

SP4 Prada CHIUSA al Km 1+950 per crollo ponte

al Km 1+950 per crollo ponte Sp37 Reda CHIUSA per crollo al Km. 7+900 (chiusa da SC Via Pianetta a SP302R)

per crollo al Km. 7+900 (chiusa da SC Via Pianetta a SP302R) SP73 S.LUCIA CHIUSA per frane e dilavamenti dal Km 10+500 (confine con FC chiuso)

per frane e dilavamenti dal Km 10+500 (confine con FC chiuso) SP49 Bicocca CHIUSA per frane dal Km 4+600 al 5+100 / nuova frana al Km 1+900 da monitorare

per frane dal Km 4+600 al 5+100 / nuova frana al Km 1+900 da monitorare SP23 Monticino Limisan CHIUSA dal km 0+300 a Km 1+070 per sequenza di frane (materiale instabile rischio crollo) / dal Km 2+800 al km 4+800 frane in successione con restringimenti sensi unici alternati

dal km 0+300 a Km 1+070 per sequenza di frane (materiale instabile rischio crollo) / dal Km 2+800 al km 4+800 frane in successione con restringimenti sensi unici alternati SP66 Celle CHIUSA dal Km 8+700 Incrocio SP111) AL KM. 11+233 (incrocio SP306R) PER FRANE E dilavamenti / al km 6+100 frana in atto restringimento di carreggiata

dal Km 8+700 Incrocio SP111) AL KM. 11+233 (incrocio SP306R) PER FRANE E dilavamenti / al km 6+100 frana in atto restringimento di carreggiata SP63 Valletta Zattaglia CHIUSA dal Km 0+000 al km 16+107 per frane e crolli (effettuati varchi ove possibile per garantire transito ai soli residenti ed autorizzati) / nuova frana al km 2+300 (pericolo stabilità allo studio bypass in proprietà privata)

dal Km 0+000 al km 16+107 per frane e crolli (effettuati varchi ove possibile per garantire transito ai soli residenti ed autorizzati) / nuova frana al km 2+300 (pericolo stabilità allo studio bypass in proprietà privata) SP70 Prugno CHIUSA a partire dal Km 1+300 (bypass) fino al confine con Prov.BO Km 5+675 per numerose frane (Confine tratto Bologna chiuso) – effettuati varchi per transito residenti ed autorizzati

a partire dal Km 1+300 (bypass) fino al confine con Prov.BO 5+675 per numerose frane (Confine tratto Bologna chiuso) – effettuati varchi per transito residenti ed autorizzati SP302R “Brisighellese-Ravennate” TRATTO COLLINARE CHIUSA dal Km 74+900 al km 76+900 per frane imponenti al Km. 75+500 interrotto collegamento Brisighella/S.Cassiano, Marradi (iniziati lavori di rimozione detriti)

TRATTO PIANURA RESTRINGIMENTO carreggiata al Km 108+000 con semaforo (Ponte della Castellina Pieve cesato) per deformazione piano viabile

dal Km 74+900 al km 76+900 per frane imponenti al Km. 75+500 interrotto collegamento Brisighella/S.Cassiano, Marradi (iniziati lavori di rimozione detriti) RESTRINGIMENTO carreggiata al Km 108+000 con semaforo (Ponte della Castellina Pieve cesato) per deformazione piano viabile SP306R “Casolana-Riolese” CHIUSA dal Km 21+000 al km 23+000 per frane imponenti (interrotto collegamento Casola-Palazzuolo)

Tratti con restringimenti a senso unico alternato regolato da semaforo al Km. 4+800 ( ricostruzione argine Senio ) / al Km 12+400 frana pericolosa (riaperto il transito in data odierna ripristinato collegamento Riolo/Casola necessita messa in sicurezza definitiva ) / al Km 14+060 senza semaforo / al Km 16+200 deformazione piano viabile (accertamenti in corso)

dal Km 21+000 al km 23+000 per frane imponenti (interrotto collegamento Casola-Palazzuolo) Tratti con restringimenti a senso unico alternato regolato da semaforo ) ) / al Km 14+060 senza semaforo / (accertamenti in corso) SP 78 “Sintria” restringimenti per frane …in corso lavori di riduzione ingombro

restringimenti per frane …in corso lavori di riduzione ingombro SP 65 “Toranello” 2 tratti con restringimenti per frane …Km 6+000 e Km 4+000

restringimenti per frane …Km 6+000 e Km 4+000 SP 110 “Mazzolano” restringimento per frana …Km 3+900 (lavori in corso)

in corso lavori di riduzione ingombro

restringimento per frana …Km 3+900 (lavori in corso) in corso lavori di riduzione ingombro SP 10 Canale di Solarolo riaperta al transito, permane un restringimento segnalato causa smottamenti banchina

Si precisa che il tratto Sp306R al km 12+400 è transitabile mediante senso unico alternato regolato da semaforo

FORZE DEL SOCCORSO PUBBLICO IN CAMPO

Si fornisce di seguito un aggiornamento relativo agli uomini e ai mezzi complessivamente impegnati sin dalle primissime fasi dell’emergenza nell’ambito delle direttive condivise in sede di Centro di Coordinamento Soccorsi, con indicazione dei dispositivi di persone e mezzi attualmente in campo.

VIGILI DEL FUOCO

MEZZI IMPIEGATI n. 80 PERSONALE IMPIEGATO n. 633 INTERVENTI REALIZZATI n. 2703 Al momento è dispiegato un contingente di 503 unità

POLIZIA DI STATO

MEZZI IMPIEGATI n. 540 PERSONALE IMPIEGATO n. 1399 INTERVENTI REALIZZATI n. 1057 Al momento è dispiegato un contingente di 20 mezzi e 48 persone

ARMA DEI CARABINIERI

MEZZI IMPIEGATI n. 1037 PERSONALE IMPIEGATO n. 2.026 INTERVENTI REALIZZATI n. 1717 Dalle ore 00.00 alle 24.00 della giornata odierna, verrà dispiegato un contingente con colori d’istituto di 286 militari dell’Arma Territoriale, più 19 in abiti borghesi (di cui 3 al C.C.S), nonché 40 militari della linea Mobile e Speciale (30 dei Battaglioni Mobili, 4 sommozzatori, 6 tutela patrimonio) 6 Tutela Patrimonio Culturale).

GUARDIA DI FINANZA

MEZZI IMPIEGATI n. 444 PERSONALE IMPIEGATO n. 1104 INTERVENTI REALIZZATI n. 518 Al momento è dispiegato un contingente di: 12 MEZZI e 25 MILITARI, NELLE ZONE DI: FAENZA – CONSELICE – LAVEZZOLA – SANT’AGATA SUL SANTERNO – ALFONSINE – LUGO – BAGNACAVALLO – CERVIA – RAVENNA.

ESERCITO – COMANDO FORZE OPERATIVE NORD

MEZZI IMPIEGATI n. 68 PERSONALE IMPIEGATO n. 110 INTERVENTI REALIZZATI n. 36 Al momento è dispiegato un contingente di 66 militari

GUARDIA COSTIERA

MEZZI IMPIEGATI n. 112 PERSONALE IMPIEGATO n. 333 INTERVENTI REALIZZATI n. 386 Al momento è dispiegato un contingente di 4 sommozzatori in stand by

POLIZIA LOCALE

MEZZI IMPIEGATI n. 272 PERSONALE IMPIEGATO n. 1930 INTERVENTI REALIZZATI n. 3627 Al momento è dispiegato un contingente di 170. Si precisa che non sono conteggiati i contingenti dell’Unione della Bassa Romagna.

RIAPERTURA DELLE SCUOLE

Per quanto riguarda la situazione relativa alla chiusura delle scuole, hanno riaperto oggi le scuole di Brisighella, Massa Lombarda, Casola Valsenio e Castel Bolognese (dove ha riaperto solo la scuola dell’Infanzia).

CRITICITA’ ATTUALI

Resta ancora critica la situazione nel Comune di Conselice. La sindaca Paola Pula ha adottato oggi un’ordinanza per motivi igienico-sanitari, invitando la popolazione del centro abitato, che risulta ancora allagato, all’immediata evacuazione dalle abitazioni, per almeno 5 giorni, in attesa dell’evoluzione della situazione idraulica.

A tal riguardo, è stato diffuso un comunicato specifico informando la popolazione sui motivi che hanno reso necessario l’adozione dell’ordinanza ed una lettera aperta ai cittadini firmata anche dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e dalla Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Romagna Raffaella Angelini.

Per quanto riguarda, invece, Ravenna e gli altri Comuni, ci si avvia ad un progressivo miglioramento della situazione che resta, comunque, in stato ancora di emergenza in quanto è necessario procedere allo svuotamento di locali ed abitazioni e alla ripulitura di tutte le strade dal fango e dagli ingombranti.

CERIMONIE FUNEBRI DELLE VITTIME DELL’ALLUVIONE

In data odierna presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Faenza si è tenuto il funerale del Sig. Giordano Feletti residente a Faenza. Alle esequie ha partecipato in rappresentanza del Governo il Ministro per Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, accompagnato dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, dal Sindaco di Faenza Massimo Isola, dal Questore Lucio Pennella, dai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Marco De Donno e Andrea Mercatili e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Luca Manselli.

Il 29 maggio 2023, alle ore 11,00, presso la chiesa di Villa S.Martino di Lugo, si terranno i funerali del sig. Giovanni Sella residente a S.Agata sul Santerno. Sarà presente il Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

Nella stessa data alle ore 15,00, presso la Chiesa di S.Maria in Boncellino di Bagnacavallo, saranno celebrati i funerali del sig. Fiorenzo Sangiorgi residente a Fusignano. Sarà presente il Sottosegretario per l’Economia e le Finanze Lucia Albano (Lunedì a Boncellino i funerali di Fiorenzo Sangiorgi, vittima dell’alluvione).

RACCOMANDAZIONI E APPELLI

Alla luce dell’attuale situazione di fragilità del territorio la cittadinanza è invitata a non effettuare passeggiate sugli argini e lungo le sponde di fiumi e canali.

Pur esprimendo il più sincero apprezzamento per il grande sentimento di solidarietà che sta animando tantissimi volontari “angeli del fango” che si stanno attivando per raggiungere le zone maggiormente colpite dall’alluvione, soprattutto nel fine settimana, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e tutti i Sindaci della Provincia rivolgono un accorato appello a non mettersi in movimento in questi giorni nei quali sono ancora all’opera moltissimi uomini e mezzi della Protezione Civile, che potrebbero essere, seppure involontariamente, intralciati nel loro operato, con conseguente pregiudizio del buon esito delle attività in corso ed anche a tutela della loro incolumità e di quella degli altri. Inoltre la viabilità provinciale è stata seriamente compromessa dagli eventi alluvionali e non è in grado di poter sopportare l’intenso volume di traffico che in questi giorni sta interessando tutte le arterie, in quanto numerosi mezzi di soccorso e d’opera sono impegnati nei lavori di ripristino delle rotture arginali e delle infrastrutture primarie e secondarie danneggiate. Tutte le Istituzioni del Ravennate esprimono il loro più sentito ringraziamento a chiunque si sta attivando per dare una mano, sottolineando che ci sarà tempo e modo per tutti di offrire il loro supporto nel momento e nelle modalità più opportuni.

RINGRAZIAMENTI

Nel corso dell’emergenza, particolare rilievo assume la gestione delle derrate alimentari e dei viveri forniti presso gli hub della provincia e alle famiglie in difficoltà.

Al riguardo, si ringraziano:

– la FIPPA (Federazione Italiana Pasticceri e Panificatori) per essersi resi disponibili a reperire farina e fornai al fine di panificare nelle zone alluvionate prive di panifici, con il supporto dell’Esercito mediante installazione di panifici da campo;

– la ITALPIZZA di Modena si è resa disponibile ad offrire gratuitamente i propri prodotti agli abitanti di Castel Bolognese, ai volontari e operatori impegnati nell’emergenza;

– la PIZZERIA LO SFIZIO di Ravenna, per aver sensibilizzato e coordinato i propri fornitori ad offrire gratuitamente i propri specifici prodotti alla popolazione di S. Agata sul Santerno, cui sono stati consegnati gratuitamente da parte della ditta ENRICO ROSETTI nella mattinata di oggi 26 maggio;

– la ditta A.T. DUE s.r.l. di Ravenna per aver trasportato nella giornata di ieri 25 maggio gratuitamente le derrate alimentari presso l’hub di Faenza. Lo stesso ringraziamento è dovuto al sig. Raffaele Trotta che ha consegnato nella prima serata di oggi un ulteriore stock di derrate presso lo stesso hub di Faenza;

– il PRESIDENTE DI LEGACOOP ROMAGNA 3.0, PAOLO LUCCHI, per aver reso possibile il rifornimento, nei primissimi giorni dell’emergenza, dei supermercati Coop e Conad di Riolo Terme, Casola Valsenio, Alfonsine, Faenza e Russi;

– la LEGACOOP ESTENSE per aver messo a disposizione gratuitamente 9000 mono dosi di parmigiano per le popolazioni alluvionate;

– l’Andana Resort di Grosseto, il suo Executive Chef Bruno Cossio, la CASA AUTOMOBILISTICA LAMBOGHINI e la Prefettura di Grosseto per aver donato, alla popolazione di Conselice, i pasti preparati per il Raduno internazionale in programma dal 24 al 28 maggio a Grosseto, poi annullato.

