con l’obiettivo di ripulire il centro entro il weekend

Prosegue il ritiro dei rifiuti ingombranti dal centro abitato. Dalle prime ore di ieri mattina Hera è coadiuvata da Dolomiti Ambiente (gruppo Dolomiti Energia) che è arrivata a Lugo con la colonna mobile della Protezione Civile del Trentino Nella giornata hanno lavorato senza sosta 19 operatori con pale gommate, escavatori e compattatori. Nella giornata di sabato il personale impegnato nelle operazioni salirà a 35 unità con l’obiettivo di ripulire il centro entro il weekend. Quando l’impianto di depurazione di Lugo verrà ripristinato, interverrà Novareti con i mezzi idrospurgo per ripristinare la capacità di scolo di strade e fognature di acque bianche.

Il lavoro nella giornata di ieri, venerdì 26 maggio, è stato molto intenso sia per Hera che per Dolomiti Ambiente. Il Comune ha approntato due aree di stoccaggio dei materiali ingombranti, in via Montanari e in via Quarantola.