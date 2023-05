La sede centrale della storica azienda ravennate è uscita miracolosamente illesa dall’allagamento di Fornace Zarattini; danni minori sono stati riportati solo nei due negozi di Lugo

Sabbioni ringrazia la Protezione Civile per essere sempre al fianco dei cittadini nei momenti critici e, in particolare, durante la settimana appena conclusasi che ha visto il territorio romagnolo, e soprattutto l’area ravennate, martoriata dall’alluvione e dall’esondazione di fiumi e canali.

La Direzione, Maurizio Sabbioni insieme al figlio Matteo, si sono recati personalmente presso la sede della Protezione Civile RC Mistral di Ravenna per portare i loro ringraziamenti a tutti i volontari e al Presidente Cav. Daniele Rotatori e confermare la donazione di 30.000€ all’associazione, impegnata in prima linea nell’emergenza.

Sabbioni ringrazia i partner che hanno contribuito alla donazione: Clarins, Sisley Paris, Collistar, Shiseido, Naj Oleari, Pupa, Beauty &Luxury e Nucleus Agency di Milano.