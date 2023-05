In visita Elly Schlein, Oiidad Bakkali, Michele De Pascale e Davide Baruffi

Prosegue il miglioramento generale della situazione in tutto il territorio comunale.

In mattinata, la sindaca Eleonora Proni ha accolto sui luoghi colpiti dall’alluvione l’onorevole e segretaria del Pd Elly Schlein, il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi, il presidente della Provincia Michele de Pascale, l’onorevole Ouidad Bakkali, il responsabile organizzazione del Pd nazionale Igor Taruffi e altre autorità. Assieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Gruppo comunale di Protezione civile, la sindaca ha mostrato loro non soltanto i terribili effetti della rotta del Lamone a Boncellino su case e imprese del territorio, ma anche l’entusiasmo dei volontari che a centinaia in queste settimane si sono impegnati per dare il proprio supporto alle famiglie colpite. Insieme si sono poi recati al Palazzone e al Circolo Arci Guerrini di Villanova, una delle frazioni di Bagnacavallo maggiormente danneggiate dall’alluvione.

Con il coordinamento del Gruppo comunale di Protezione civile è in corso inoltre la distribuzione alla popolazione di materiali e attrezzature per la pulizia, che in questi giorni sono stati donati da più parti grazie alla generosità di privati, enti e imprese.

Molto apprezzata è stata poi l’iniziativa “Bambini al centro”, proposta da Biblioteca Taroni e associazione Tra le nuvole per accogliere bambine e bambini mentre le famiglie sono al lavoro per ripristinare case e aziende.

Per la giornata di domani, lunedì 29 maggio, l’allerta dell’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna per criticità idraulica passa da arancione a gialla.

Tutte le richieste di intervento o supporto vanno effettuate al numero unico del Comune di Bagnacavallo, 0545 1816507, che è attivo dal lunedì al venerdì ore 8-18 e sabato e domenica ore 8-13.

Si ricorda infine che l’accesso agli argini di tutti i corsi d’acqua è ancora vietato.

Questi i numeri per le emergenze:

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

Info: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook e Instagram: @comunebagnacavallo