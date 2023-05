Bagnacavallo, prosegue il miglioramento generale della situazione nel territorio comunale

Prosegue il miglioramento generale della situazione in tutto il territorio comunale.

In mattinata, la sindaca Eleonora Proni ha accolto sui luoghi colpiti dall’alluvione l’onorevole e segretaria del Pd Elly Schlein, il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi, il presidente della Provincia Michele de Pascale, l’onorevole Ouidad Bakkali, il responsabile organizzazione del Pd nazionale Igor Taruffi e altre autorità. Assieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Gruppo comunale di Protezione civile, la sindaca ha mostrato loro non soltanto i terribili effetti della rotta del Lamone a Boncellino su case e imprese del territorio, ma anche l’entusiasmo dei volontari che a centinaia in queste settimane si sono impegnati per dare il proprio supporto alle famiglie colpite. Insieme si sono poi recati al Palazzone e al Circolo Arci Guerrini di Villanova, una delle frazioni di Bagnacavallo maggiormente danneggiate dall’alluvione.

Con il coordinamento del Gruppo comunale di Protezione civile è in corso inoltre la distribuzione alla popolazione di materiali e attrezzature per la pulizia, che in questi giorni sono stati donati da più parti grazie alla generosità di privati, enti e imprese.

Molto apprezzata è stata poi l’iniziativa “Bambini al centro”, proposta da Biblioteca Taroni e associazione Tra le nuvole per accogliere bambine e bambini mentre le famiglie sono al lavoro per ripristinare case e aziende.

Per la giornata di domani, lunedì 29 maggio, l’allerta dell’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna per criticità idraulica passa da arancione a gialla.

Tutte le richieste di intervento o supporto vanno effettuate al numero unico del Comune di Bagnacavallo, 0545 1816507, che è attivo dal lunedì al venerdì ore 8-18 e sabato e domenica ore 8-13.

Si ricorda infine che l’accesso agli argini di tutti i corsi d’acqua è ancora vietato.

Questi i numeri per le emergenze:

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

Info: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook e Instagram: @comunebagnacavallo