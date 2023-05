Il calendario e le precauzioni da adottare

L’emergenza maltempo e le conseguenti criticità derivanti dalle recenti inondazioni diffuse sui territori comunali di Cervia stanno determinando, come effetto indotto, vasti focolai di sviluppo larvale di zanzare.

Per far fronte a tali criticità, l’Amministrazione Comunale di Cervia e Azimut S.p.A. stanno intensificando gli interventi di trattamento delle zanzare, programmando anche misure straordinarie.

Il calendario

MARTEDI’ 30 MAGGIO 2023 DALLE 00.00 ALLE 06.00

ZONE: SAVIO – VILLA INFERNO – CASTIGLIONE – MONTALETTO

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO DALLE 00.00 ALLE 06.00

ZONE: PISIGNANO – CANNUZZO – MALVA NORD – MALVA SUD – TERME

GIOVEDI’ 1 GIUGNO DALLE 02.30 ALLE 06.00

ZONE: MILANO MARITTIMA – CERVIA – PINARELLA – TAGLIATA

Precauzioni da adottare

Evitare che persone o animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato durante il trattamento;

Tenere in casa gli animali durante l’intervento ed evitare che escano nelle 3 ore successive;

Tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati;

Rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare;

Coprire con teli le colture pronte per il consumo;

Evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri campi almeno per tre giorni oppure assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti.

Oltre alle attività straordinarie proseguono le attività ordinarie di contenimento delle zanzare a livello antilarvale su suolo pubblico, per mezzo di trattamenti larvicidi in tutte le pozzettature presenti in ambito pubblico e trattamenti specifici in ambito naturale.

Prosegue altresì il costante monitoraggio e trattamento preventivo delle infestazioni.

Prevedendo una intensa presenza di zanzare a seguito dei fenomeni alluvionali, al fine di coadiuvare e non vanificare gli interventi in ambito pubblico, si raccomanda la cittadinanza di attuare le prescrizioni già vigenti in ambito privato, come da Ordinanze in vigore.

In particolare si raccomanda alla cittadinanza di eseguire un costante trattamento periodico delle proprie aree di competenza, ogni 15 giorni circa, utilizzando il prodotto larvicida distribuito gratuitamente presso il Cervia Informa viale Roma, 33 e l’Ufficio di Informazione turistica alla Torre San Michele Via Evangelisti 4, adottando comportamenti preventivi e consapevoli per l’eliminazione e il contenimento delle infestazioni di zanzare.