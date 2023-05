In attesa del ripristino della raccolta differenziata, i cittadini possono conferire i rifiuti in autonomia

Sono stati posizionati a Sant’Agata sul Santerno i cassonetti per la raccolta indifferenziata dei rifiuti, in attesa che sia possibile ripristinare la raccolta differenziata porta a porta.

I cassonetti sono stati già posizionati in via Giovanni Paolo II, in via Bastia (presso il parcheggio Cave di Sabbia), in via Petrarca, in via de Gasperi a ridosso di largo Einaudi. Nella giornata di giovedì 1 giugno verranno posizionati anche in via Matteotti e in via Salvo d’Acquisto.



I cittadini possono conferire in autonomia in attesa che venga ripristinata la raccolta differenziata. Il servizio sarà costantemente monitorato ed eventualmente implementato.

Riaprirà prossimamente anche la stazione ecologica di via Marcora, non appena saranno terminati i lavori di ripristino da parte di Hera.

Si raccomanda ai cittadini di separare il più possibile il fango dagli ingombranti ed evitare di gettarlo nelle fognature nelle strade che sono già state ripristinate. Per la raccolta dei fanghi sono disponibili il campetto lato colombofila o il campo 3 in via Berlinguer.