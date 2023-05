Le indicazioni dell’Unione per chi ha ricevuto le comunicazioni dopo il primo giorno di maggio

Come già annunciato in precedenza, notizia rilanciata da una comunicazione del Governo sono sospesi i pagamenti e i versamenti tributari e contributivi come TARI e IMU dal 1° maggio al 31 agosto, in scadenza a partire dal 1° maggio in avanti.

Si avvisa quindi che le lettere per il pagamento della TARI il cui invio è stato disposto prima dell’emergenza a tutti i cittadini dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, possono non essere pagate alla data indicata. Sulle scadenze si attendono disposizioni in merito che verranno comunicate appena possibile.