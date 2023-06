Domande entro il 30 giugno. Una nuova sezione nel sito web con tutte le informazioni utili

L’Unione Romagna Faentina ha dato il via alla ricezione delle domande per il “Contributo di autonoma sistemazione (Cas)”, un sostegno attivo dedicato ai cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case per gli eventi che hanno colpito l’Emilia-Romagna da inizio maggio e che hanno trovato un alloggio alternativo.

I cittadini interessati dovranno presentare domanda tramite l’apposito modulo entro il 30 giugno 2023.

La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata, tramite consegna a mano negli uffici preposti o tramite raccomandata AR (raccomandata con ricevuta di ritorno).

Inoltre, la Romagna Faentina sta lavorando all’implementazione del portale che permetterà la compilazione e l’invio della domanda online dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali SPID. Gli aggiornamenti in merito a questa modalità verranno comunicati a breve.

Si anticipa che anche in caso di compilazione online sarà necessario recarsi nell’ufficio dedicato del proprio comune per firmare la domanda e concludere la pratica.

Per fornire utili informazioni ai cittadini e risolvere eventuali dubbi, nel sito web dell’Unione Romagna Faentina (romagnafaentina.it) è stata creata la nuova sezione “Emergenza alluvione: contributi e rimborsi”, accessibile anche dai siti web dei sei Comuni.

Questa sezione contiene già una pagina dedicata al “Contributo di autonoma sistemazione (Cas)”, e verrà via via aggiornata con tutte le informazioni relative alle misure che prevederanno contributi e rimborsi per i cittadini colpiti dall’alluvione.

(Percorso: Home > Come fare per… > Emergenza alluvione: contributi e rimborsi; Link pagina dedicata al Cas: https://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Emergenza-alluvione-contributi-e-rimborsi/Contributo-di-autonoma-sistemazione-Cas).