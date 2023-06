Interrogazione al sindaco di Ravenna: “Tratto stradale sfasciato, lungamente richiesto di bonifica”

Alvaro Ancisi interroga il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e comincia il question time rendendo noto “Un grave incidente, avvenuto sulla Romea Nord martedì 30 maggio, tra le 7:30 e le 8:00”, dopodiché il capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare spiega che “un ragazzo di circa 18 anni, che percorreva in motocicletta questa strada provenendo da Ravenna, giunto nelle vicinanze di via Di Vittorio, accesso principale alle Bassette, all’incirca di fronte al discount Dpiù della zona commerciale, è rovinato sull’asfalto finendo sotto il guard rail recentemente installato sul lato destro della carreggiata. È celermente arrivata un’ambulanza del pronto soccorso. Accertata la consistenza di un grave trauma, il giovane è stato sollevato da un elicottero del 118, atterrato sull’area verde anteriore alla vicina sede ravennate di Hera, situata sul lato stradale opposto. Sul posto ha lungamente stazionato una pattuglia della Polizia locale per accertamenti e rilievi. Nella stessa giornata, il Comune ha notevolmente rafforzato la cartellonistica di segnalazione del pericolo (vedi foto). Tutte queste notizie ci sono state fornite da tre testimonianze dirette.

ROMEA NORD DISSESTATA – Quel tratto di strada è ora il più gravemente e pericolosamente dissestato della Romea Nord, pur messa male per intero. Risale al 30 novembre l’interrogazione che rivolsi al sindaco, denunciando come, da circa un mese, il tronco tra la rotonda Montecarlo su viale Mattei, la rotonda dei Camionisti e la rotonda Vecchia Fornace, a nord delle Bassette, fosse diffusamente sfasciato, con solchi, fratture e infossamenti, provocati dal traffico pesante e intenso su un fondo insufficiente a sorreggerne il peso. In un primo tempo si era provveduto a rattoppi. Le iniziali ragnatele e piccole screpolature sull’asfalto diventavano via via ampie spaccature, in cui l’acqua delle piogge si infiltrava fino a formare avvallamenti di profondità molto pericolosa perché invisibile al transito veicolare. L’interrogazione, largamente pubblicizzata, suscitò scalpore e reazioni, tanto che il Comune redasse un verbale di ‘somma urgenza’ per appaltare lavori di manutenzione straordinaria sulla rotonda del Camionisti, ‘con bonifiche profonde del piano viabile’, riuscendo a realizzarli tra l’8 e il 16 febbraio. Ne espressi apprezzamento, anche per la buona qualità dell’opera, tuttavia segnalando come restasse in condizioni pietose il tratto successivo fino alle Bassette. Chiesi allora al sindaco, con un’altra interrogazione, meno fortunata, l’ulteriore sforzo di eseguirvi una pari bonifica.

GUARD RAIL – Tra febbraio e marzo, avevo però segnalato un altro degrado. Da tempo era stato chiuso, ingiustificatamente, dal concessionario dell’area commerciale delle Bassette posta tra via Romea Nord, via Di Vittorio e via Grandi lato sud (oggetto peraltro di un mio esposto, pendente presso la Polizia Locale dal 20 aprile), il parcheggiod’uso pubblico esistente da sempre, con la conseguenza che, in alternativa, molti autocarri, autotreni e autoarticolati hanno parcheggiato per lunghissimo tempo sulla fascia di terreno, larga poco più di un metro, posta a lato della carreggiata di via Romea Nord (vedi foto). L’esito è stato devastante per la carreggiata, ma soprattutto per la sponda sterrata, che, cedendo quel tanto da allargarsi, aveva formato tre malconci stalli di sosta abusiva e rovinosa, tanto che verso fine marzo scorso una squadra di operai ha installato un guard-rail a fianco della carreggiata. Il mancato risanamento del piano stradale, a cui si è aggiunto il peggioramento dovuto ai rovesci d’acqua di questo maggio, tamponato con qualche pezzo di catrame, ha forse contribuito a far sì che il ragazzo, perdendo il controllo della moto, sia scivolato rovinosamente sotto il guard rail.

INTERROGAZIONE – Non può assolutamente arrivare il prossimo autunno senza che il tratto di via Romea Nord che fiancheggia tutte le Bassette tra la rotonda dei Camionisti e la rotonda della Vecchia Fornace sia radicalmente bonificato e messo in sicurezza. In tal senso, reinterrogo la disponibilità del sindaco”.