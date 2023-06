La richiesta del Nuovo sindacato carabinieri al ministro della Difesa Guido Crosetto

Un intervento normativo “che consenta una cospicua defiscalizzazione/detassazione delle buste paga dei lavoratori carabinieri di ogni categoria” che sono rimasti concretamente vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna così da consentire “una più veloce e rassicurante ripresa delle dignitose condizioni, conquistate con tanto sacrificio e che ad oggi sono andate perse per sempre”. È la richiesta che arriva dal Nuovo sindacato carabinieri al ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il segretario regionale regionale, Giovanni Morgese e l’aggiunto Andrea Di Virgilio sottolineano come “i lavoratori militari carabinieri abbiano lavorato e lavorano tuttora incessantemente per proteggere e sostenere le popolazioni, spesso rinunciando ad essere presenti, come si converrebbe e come ciascuno vorrebbe, a sostenere le proprie famiglie e i propri affetti. Sono purtroppo numerosissimi quelli che hanno visto svanire nel nulla i propri sacrifici, le proprie sicurezze e i propri riferimenti (case, arredi, autovetture ecc.), ma che al contempo sono rimasti vicino alle popolazioni dei territori di riferimento e a presidiare le proprie caserme, cercando di mettere in salvo il salvabile e di restituire al più presto, con il proprio contributo la funzionalità ai presidi di sicurezza rappresentati dalle caserme sparse sul territorio”. La richiesta è rivolta anche al Comando generale, affinché interceda in tal senso con il Governo.