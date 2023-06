La denuncia di Enpa sezione di Lugo: “Ci sono ancora individui che non sterilizzano e si liberano delle cucciolate come fossero rifiuti”

Enpa sezione Lugo racconta in una nota alla stampa di aver ricevuto, nel pomeriggio di martedì 30 maggio, la telefonata di un cittadino residente in via Sottofiume a San Lorenzo che segnalava la presenza di uno scatolone con tanto di fiocco azzurro davanti al cancello della sua abitazione all’interno del quale ha trovato tre cuccioli di gatto di circa un mese. “I gattini sono stati subito portati nella nostra infermeria felina e sembrano in buone condizioni di salute” scrive Enpa che poi rivolge il suo pensiero “a quella povera mamma gatta costretta ancora a partorire” perché alcuni cittadini “non sterilizzano i propri animali. In una situazione di emergenza gravissima data dalle conseguenze della recente alluvione dove tante famiglie sfollate hanno fatto di tutto per mettere in sicurezza i propri animali e non separarsi da loro, ci sono ancora individui che non sterilizzano e si liberano delle cucciolate come fossero rifiuti” commenta Enpa sezione Lugo.

“Sono giornate lunghissime in cui riceviamo una media di 50 segnalazioni al giorno da parte di persone disperate perché hanno perso i loro animali, veri e propri membri di famiglia, in cui non conosciamo soste, dove molti di noi hanno perso la casa ma cerchiamo di aiutare chi ha bisogno – scrive Enpa che poi si domanda – Ancora per quanti anni dovremo assistere a questa decadenza culturale?”

L’associazione conclude chiedendo agli abitanti di San Lorenzo e zone limitrofe di fornire informazioni per poter avviare le indagini al 3293163050 o scrivendo a lugo@enpa.org.