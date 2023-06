Il racconto del Presidente della Onlus Il Terzo Mondo ODV, Charles Tchameni Tchienga

Come ha recentemente ricordato Il Presidente Sergio Mattarella: “È l’uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, in quanto cittadino, a essere portatore di dignità e di diritti”

Citando il Capo dello Stato, inizia così il racconto di Charles Tchameni Tchienga, Presidente della Onlus Il Terzo Mondo ODV e membro del Direttivo della Consulta del Volontariato di Ravenna, rispetto al primo resoconto del servizio “porta a porta” al domicilio delle famiglie alluvionate della provincia di Ravenna, consegnando loro un cospicuo pacco contenente alimentari, prodotti per l’igiene corporale e la pulizia di casa.

In effetti domenica 4 giugno, il furgone della solidarietà della Consulta del Volontariato di Ravenna, organizzato da Cuore e Territorio ‘APS’ e Il Terzo Mondo ODV ha fatto tappa a Faenza consegnando alla Caritas Diocesana 104 pacchi tra cui alimenti, prodotti per l’igiene corporale e la pulizia di casa e dell’acqua minerale. Con la presenza dell’Assessora al bilancio e pari opportunità Milena Barzaglia e del Presidente della Fondazione Pro Solidarietate Claudio Violani.

Per la circostanza della donazione effettuata appunto alla Caritas Diocesana di Faenza, ringrazio particolarmente il Notaio Paolo Castellari per averci guidato.

Nella stessa giornata di domenica 4 giugno é stata la popolazione alluvionata di Conselice ad accogliere col sorriso il furgone della solidarietà ricevendo 130 pacchi tra cui alimenti, prodotti per l’igiene corporale e pulizia di casa ed acqua.

Inoltre continua Tchameni nel suo resoconto, il 3 giugno, il furgone della solidarietà della Consulta del Volontariato di Ravenna ha consegnato agli alluvionati di Sant’Agata sul Santerno 200 pacchi (alimenti, prodotti per l’igiene corporale, pulizia di casa e acqua minerale). Mentre il giorno 2 giugno la popolazione alluvionata di Savio di Cervia e Fornace Zarattini hanno ricevuto 187 pacchi(alimenti, prodotti per l’igiene corporale, pulizia casa e acqua)

Precedentemente, nei giorni di sabato 20 e domenica 21 maggio il furgone della solidarietà ha distribuito 190 pacchi (alimentari, prodotti per l’igiene corporale, pulizia di casa e acqua) alle famiglie alluvionate di San Pietro in Vincoli, Durazzano, Ducento, Coccolia e Ghibullo.

Mentre nei giorni sabato 27 e domenica 28 maggio, il furgone della solidarietà ha fatto tappa a Villanova di Ravenna e Roncalceci consegnando alle famiglie alluvionate 196 pacchi (alimenti, prodotti per l’igiene corporale, pulizia di casa e acqua).

Per un totale di 1007 pacchi contenente alimenti, prodotti per l’igiene corporale, pulizia per la casa ,consegnate in 7 giorni a 1007 famiglie alluvionate della provincia di Ravenna, posso orgogliosamente confermare quanto sia efficace e efficiente il meccanismo del porta a porta messo in campo dalle associazioni ‘Cuore e Territorio’ e Il ‘Terzo Mondo ODV’ per conto della Consulta del Volontariato di Ravenna. È stato molto emozionante vedere, ascoltare e toccare con mano la realtà di queste persone.

Grazie di cuore a tutta l’Italia che ha praticamente adottato la Romagna. Grazie indistintamente a tutti i volontari. Senza la loro solidarietà non avremmo mai raggiunto questo soddisfacente risultato.

“La nostra missione sarà finita solo quando l’ultima famiglia alluvionata ritroverà il sorriso,poiché non c’è futuro senza solidarietà”- ha concluso Tchienga.