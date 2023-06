Comune e Polizia locale al lavoro per gestire le criticità. Si raccomanda la massima prudenza e di evitare gli spostamenti non necessari

Ancora maltempo sul Ravenna, colpita da un nubifragio nella serata di lunedì 5 giugno. In pochi minuti in alcune zone è caduta la pioggia attesa in circa un mese.

Le intense piogge cadute nelle ultime ore nel territorio del comune di Ravenna, che hanno interessato in particolar modo la città, con accumuli orari di oltre 20 millimetri, hanno provocato allagamenti in diversi strade della città, in particolare dell’area urbana e del centro e lungo le arterie di comunicazione principale.

Gli impianti idrovori sono tutti funzionanti al massimo e la Polizia locale sta procedendo al monitoraggio puntuale di eventuali situazioni di criticità e disponendo eventuali chiusure di strade e modifiche alla circolazione qualora necessario.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e soprattutto di evitare gli spostamenti non necessari, in attesa del deflusso delle acque da parte della rete fognaria. In particolare si ricorda che va prestata la massima attenzione alle strade allagate e che non si deve assolutamente accedere ai sottopassi se allagati.

Per segnalazioni di emergenze: 115 (Vigili del fuoco) o 0544.219219 (Polizia locale).