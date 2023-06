Sul posto Vigili del Fuoco e Arpae. È stata posizionata una rete per evitare che i pesci, morti per anossia, finiscano in mare ed è stato effettuato un campionamento dell’acqua che verrà analizzata

Sopralluogo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e di Arpae al canale Destra Reno, che passa da Mandriole e sfocia in mare a Casalborsetti, dove la situazione sta destando grande preoccupazione tra i cittadini in quanto, all’altezza della chiusa prospiciente la fattoria Guiccioli, dove morì Anita Garibaldi, il canale è invaso da carcasse di pesci morti, mentre l’acqua è nera e mal odorante.

È stata quindi posizionata una rete per evitare che i pesci, morti per anossia (insufficienza di ossigeno nell’ambiente), finiscano in mare ed è stato effettuato un campionamento dell’acqua che verrà analizzata.

Come riportano in molti, tra i corsi d’acqua che da giorni scaricano in mare i risultati dell’alluvione delle scorse settimane, il Destra Reno sembra l’unico ad essere messo in questo modo. In più, dal canale stesso, l’acqua viene anche prelevata per innaffiare i campi, e questo fatto è fonte di ulteriore preoccupazione.

Ancisi (LpR) e Ferrero (FdI) presentano due interrogazioni question time

Sul tema sono intervenuti Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare, e Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia, che hanno presentato due diverse interrogazioni question time al sindaco di Ravenna.

“È assolutamente indispensabile – scrive Ancisi – che le autorità pubbliche intervengano con urgenza. Innanzitutto per evitare maggiori danni all’igiene pubblica e alla salubrità ambientale, come sarebbe se il funebre convoglio ittico finisse in mare senza prima essere raccolto e incenerito, ma comunque per risalirne alle cause, fronteggiarle, possibilmente rimuoverle o quanto meno informare la cittadinanza sui comportamenti da assumere. Al riguardo, ci potrebbe stare un’ordinanza del primo cittadino di Ravenna (‘in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco’, art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali)”

“Interrogo pertanto il sindaco – conclude Ancisi –, quale autorità locale della sanità pubblica, nonché presidente della Provincia, nonché presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria (organo di indirizzo e di controllo dell’AUSL Romagna), per chiedergli se intende occuparsi, compatibilmente coi suoi maggiori impegni, di quanto sopra esposto.

Consapevole che il Consiglio comunale, riunito per l’ultima volta il 4 maggio scorso, potrà svolgersi, salvo ennesimo rinvio, solo il 13 giugno, invio copia della presente al dirigente del servizio Ambiente e al comandante della Polizia Locale del Comune Ravenna, perché esercitino al riguardo le rispettive competenze”.

Nell’altra interrogazione Ferrero chiede risposte: cosa abbia provocato la moria dei pesci; le sostanze che hanno provocato la moria siano dannose per la salute sia relativamente alla balneazione, che al settore agricolo; Arpae sia già stata allertata; cosa il Comune stia facendo per contrastare il fenomeno.