Sono attivi tutti i contatti degli sportelli sociali

Il Comune di Ravenna informa che, essendo esaurita la fase più critica dell’emergenza alluvione, da oggi, mercoledì 7 giugno, non sono più operativi i due numeri di cellulare attivati dal Servizio sociale per accogliere e rispondere alle necessità delle persone più fragili. Gli sportelli sociali hanno ripreso la loro piena operatività e per tale motivo è opportuno utilizzare gli ordinari canali di accoglienza e assistenza al cittadino istituiti sul territorio.

Si ribadisce quindi che i numeri 337.1633522 e 337.1633523 NON sono più attivi e si ricordano le sedi, i giorni e gli orari di apertura, nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica (per richiedere un appuntamento) di tutti gli sportelli sociali del territorio del comune di Ravenna ai quali le persone fragili possono rivolgersi (le sedi sono tutte operative tranne quella di Roncalceci, alla quale non ci si può recare fisicamente – in alternativa si può andare in un altro sportello – ma che è raggiungibile telefonicamente).

Sede di via Maggiore 122 – Ravenna

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Tel. 0544.485520

Mail: sportellosociale1@comune.ravenna.it

Sede di Piangipane (Ra), piazza XXII Giugno 6

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso: lunedì dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0544.485740

Mail: sportellosociale1@comune.ravenna.it

Sede di Mezzano (Ra), piazza Repubblica 10

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0544.485663

Mail: sportellosociale1@comune.ravenna.it

Sede di S. Alberto (Ra), via Cavedone 37

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0544.485680

Mail: sportellosociale1@comune.ravenna.it

Sede di viale Berlinguer 11 – Ravenna

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Tel. 0544.485570

Mail: sportellosociale2@comune.ravenna.it

Sede di via Aquileia 13 – Ravenna

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Tel. 0544.485620

Mail: sportellosociale3@comune.ravenna.it

Sede di Marina di Ravenna (Ra), Piazza Marinai d’Italia 18

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0544.485620

Mail: sportellosociale3@comune.ravenna.it

Sede di Lido Adriano (Ra), via Tono Zancanaro 155 presso la Casa della Salute

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso: giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0544.485620

Mail: sportellosociale3@comune.ravenna.it

Sede di S. P. in Vincoli (Ra), via Pistocchi 41/a

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0544.485762

Mail: sportellosociale4@comune.ravenna.it

Sede di Castiglione di Ravenna (Ra), via Vittorio Veneto 21

Orari ricevimento pubblico per il primo accesso: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0544.485721

Mail: sportellosociale4@comune.ravenna.it

Sede di Roncalceci, temporaneamente chiusa al pubblico

Tel. 0544.485700: giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Mail: sportellosociale4@comune.ravenna.it