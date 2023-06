Dalla mezzanotte tra 8 e 9 giugno non più consentita la svolta a sinistra da via Carducci

In seguito alla riapertura del ponte mobile sul Candiano di ieri sera, è stata ripristinata la precedente viabilità e di conseguenza, dalla mezzanotte tra giovedì 8 e venerdì 9 giugno, è stata riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma.

La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non è quindi più consentita a tutti ma solo agli aventi titolo a transitare in ZTL. Il varco Sirio tra le due vie sarà pertanto nuovamente attivo con modalità sanzionatoria. Per la giornata di venerdì 9 l’incrocio sarà presidiato dalla Polizia Locale per indirizzare correttamente gli automobilisti.

Nelle vie circostanti è stata ripristinata la cartellonistica di avviso e l’informazione verrà divulgata anche attraverso i pannelli a messaggio variabile.