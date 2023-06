Sospesa nuovamente la ZTL di via di Roma

Il ponte mobile di Ravenna è stato chiuso ancora per via del manto stradale scivoloso che pare essere stato la causa di un incidente avvenuto questa mattina, per fortuna senza conseguenze gravi.

Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

Dopo essere stato chiuso per un mese per lavori di manutenzione straordinaria, il ponte mobile era stato riaperto al transito veicolare nel pomeriggio di giovedì 8 giugno.

Il commento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

“Questa mattina su una delle rampe stradali di accesso al ponte mobile sul canale Candiano, si è verificato un incidente. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i tecnici dell’Autorità Portuale di Ravenna ed i tecnici delle ditte che hanno eseguito i recenti lavori sul ponte mobile – scrive Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale in una nota alla stampa -. Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente e al contempo si sta procedendo ad effettuare, tramite laboratori specializzati, tutte le verifiche necessarie per escludere qualsiasi pericolosità del manto stradale e garantire le migliori condizioni di fruibilità e sicurezza del ponte.La circolazione sul ponte resta sospesa sino al termine di queste attività che si concluderanno nel giro di qualche giorno”.

Il commento del Comune di Ravenna

“Questa mattina, a seguito di un incidente stradale, la polizia locale è intervenuta sul ponte mobile. In sede di rilevamento gli agenti e i vigili del fuoco hanno constatato una eccessiva scivolosità del manto stradale e hanno immediatamente disposto la chiusura al traffico.

Il problema è stato immediatamente da noi segnalato all’Autorità di Sistema Portuale, che è l’unica proprietaria e titolare del ponte e che, come noto, nel mese scorso aveva programmato e realizzato una manutenzione straordinaria, conclusasi pochi giorni fa con la riasfaltatura.

Il Presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi mi ha appena comunicato – scrive il sindaco Michele de Pascale – che l’autorità portuale sta disponendo tutte le verifiche necessarie sui lavori svolti, ma che al momento, per il massimo della sicurezza della viabilità è necessario che il ponte rimanga chiuso.

Il ponte mobile è una infrastruttura strategica per la città, la cui non percorribilità rende pesantissima la viabilità cittadina e i percorsi di tanti cittadini e mezzi pesanti, per cui ho chiesto al presidente Rossi il massimo dell’impegno dell’autorità portuale affinché il ponte sia riaperto, in totale sicurezza, al più presto, nel frattempo abbiamo nuovamente sospeso la ZTL di via di Roma. Ho avuto da lui piena garanzia della comprensione della gravità del problema e dell’impegno di tutta l’AP per risolvere il problema al più presto.

Non ci siamo mai sottratti – conclude il sindaco – alle legittime critiche di forze politiche e cittadini laddove vi fossero ritardi in opere gestite dal Comune, in questo specifico caso ci teniamo a precisare con chiarezza che siamo davanti a un’opera pubblica dell’Autorità di Sistema Portuale sulla quale il Comune di di Ravenna non ha alcun potere ne alcuna responsabilità e che ovviamente eventuali problemi o errori verificatesi non possono in nessun modo essere imputabili a noi”.