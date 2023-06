Commissario, “chi ha fallito non può pretendere di amministrare i miliardi della ricostruzione”

“La calamità che ha colpito Ravenna è stata causata da piogge abbondantissime, ma non imprevedibili, tanto che, secondo le previsioni statistiche aggiornate, è normale che avvengano in media ogni cinquant’anni”, commenta in una nota il capogruppo di Lista per Ravenna in Consiglio comunale, Alvaro Ancisi.

“Se però hanno prodotto disastri immensi – continua Ancisi – è perché il governo del territorio e del suo regime idrico, ad opera della Regione e del nostro Comune, è stato fallimentare. Fronteggiare l’emergenza, sistemare i danni e risarcirne le vittime incolpevoli è un dovere collettivo, al di là delle polemiche di parte. Chi però ha fallito non può pretendere di amministrare in regime commissariale, coi pieni poteri, i miliardi pubblici della ricostruzione”.

“Prevenire il rischio: in base ai dati ufficiali più recenti, l’Emilia-Romagna è stata ridotta a seconda regione italiana più a rischio di alluvioni, che incombono sull’11,6% del suo territorio. La provincia di Ravenna, seconda in regione, è messa molto peggio, col 22,2%. Questa stessa Regione ha restituito allo Stato, per non averli spesi, 55,2 milioni di euro destinati a rafforzare il sistema idrico regionale”.

Il presidente Bonaccini ha spiegato che invece i milioni “sono relativi alla navigazione sul Po. E saranno spesi per quello, grazie ad accordo con Ministero”.

Prosegue Ancisi: “Nulla si è più saputo del progetto da 2 milioni e 155 mila euro messo a bando di gara l’autunno scorso, volto a mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico tutti i corsi d’acqua della provincia di Ravenna. Tra le opere finanziate coi fondi europei del PNRR, 3 miliardi sono riservati all’Italia per scongiurare inondazioni e frane. La provincia di Ravenna ne ha chiesto appena 15 milioni”.

Secondo Ancisi occorre poi “abbattere il consumo di suolo”; “eliminare la vegetazione in eccesso”; “allargare gli alvei, scavare casse di espansione”. I fiumi devono avere il loro spazio. Inoltre occorre “monitorare costantemente gli argini” e “pianificare la gestione emergenziale dei canali di campagna”, partendo “come minimo, da un piano che stabilisca il fabbisogno e i modi di acquisizione degli impianti idrovori necessari sia stabilmente su base locale, che nelle emergenze, su scala provinciale”.