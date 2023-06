Messaggi da parte di tutto il mondo politico e sociale anche in Emilia-Romagna e a Ravenna

Si è spento questa mattina, lunedì 12 giugno, all’ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi, imprenditore ed ex Presidente del Consiglio e protagonista assoluto della scena politica italiana nell’ultimo trentennio.

Cordoglio da parte di tutto il mondo politico e sociale anche in Emilia-Romagna e a Ravenna.

“Silvio Berlusconi non è più tra noi. In questo momento, sento il dovere di mostrare un sincero rispetto per la sua scomparsa e di porgere condoglianze sincere alla sua famiglia e al suo partito. Oggi è morta una persona che, tanto come imprenditore, quanto come uomo politico, ha segnato una parte molto importante della storia italiana degli ultimi cinquant’anni”. Questo il messaggio di cordoglio di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Rosaria Tassinari, Coordinatrice Regionale FI Emilia-Romagna scrive: “Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia e figura chiave della politica italiana, ci ha lasciati. La sua lunga carriera politica è stata caratterizzata da una passione instancabile per il servizio al nostro Paese. Silvio Berlusconi ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto politico italiano, trasformando il panorama politico con il suo carisma, la sua abilità comunicativa e la sua determinazione nel perseguire gli ideali che considerava importanti per il benessere del nostro Paese. Come deputato di Forza Italia, ho avuto l’onore di lavorare a fianco di Silvio Berlusconi e di vedere in prima persona il suo impegno costante per il progresso e la prosperità dell’Italia. La sua visione e la sua passione hanno ispirato molti, e il suo lavoro ha contribuito a plasmare la nostra nazione. Di lui ricordo anche l’estrema gentilezza, l’assoluta cordialità e anche l’innata ironia, come quando mi telefonò per comunicarmi la mia nomina a coordinatrice regionale e mi disse: ‘Ho pensato ad una certa Rosaria Tassinari di Forlì’. Oltre alla sua carriera politica, Silvio Berlusconi sarà ricordato anche per le sue iniziative imprenditoriali che hanno creato posti di lavoro e hanno contribuito alla crescita economica del nostro Paese. Oggi, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Berlusconi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con lui. Il suo lascito continuerà a vivere attraverso le politiche che ha promosso e gli ideali che ha difeso. Silvio Berlusconi, ci mancherai. Il tuo spirito di leadership e dedizione all’Italia rimarranno un faro per le future generazioni di politici e cittadini. Riposa in pace”.

“È con profondo dolore che apprendo della scomparsa di Silvio Berlusconi – scrive in una nota il deputato romagnolo della Lega, Jacopo Morrone –. Un imprenditore lungimirante, un uomo generoso, un politico di alto livello, molto amato ma, purtroppo, anche molto odiato come accade ai leader più innovativi e dirompenti capaci di cambiare in positivo la storia di un Paese sconvolgendo lo statu quo e i poteri consolidati. Berlusconi fa già parte del gotha delle grandi personalità della storia, mentre i suoi detrattori scompaiono nel dimenticatoio. Credo che la politica italiana oggi abbia perso un grande protagonista, un uomo che dalla sua ‘discesa in campo’ nel 1994 ha dato tanto al Paese che non ha mai smesso di amare. A titolo personale e rappresentando i sentimenti della Lega Romagna, invio alla Famiglia e agli esponenti di Forza Italia le più sentite condoglianze”.