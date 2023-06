L’intervento è funzionale alla riapertura della linea ferroviaria Castel Bolognese – Lugo – Ravenna

Dalle 21 di martedì 13 alle 12 di mercoledì 14 giugno, per lavori di manutenzione di RFI relativi alla regolazione del binario, la sostituzione della massicciata, della posa di nuove pedane in gomma e di interventi di asfaltatura nelle immediate vicinanze del passaggio a livello sulla strada provinciale 22 Felisio, a Solarolo, sono disposte alcune modifiche alla viabilità. Durante l’attività del cantiere, la circolazione stradale in quel tratto sarà interrotta e il traffico deviato su percorsi alternativi opportunamente indicati.